Вышел украинский трейлер фильма «Ренфилд» о помощнике графа Дракулы, восставшем против хозяина

Вскоре в украинский прокат выйдет новый комедийный фильм «Ренфилд». Он расскажет историю помощника известнейшего вампира современности – графа Дракулы.

По сюжету помощник вампира Ренфилд, мечтая о вечной жизни, на протяжении многих десятилетий выполнял разнообразные задания и прихоти своего кровавого хозяина. Наконец, после долгих лет служения, у Ренфилда есть шанс увидеть жизнь за пределами тени взбалмошного шефа. Однако Дракула оказался не в восторге от того, что его помощник решил насладиться свободой.

Комедийный слэшер «Ренфилд» снял режиссер Крис Маккей (франшиза «Война завтрашнего дня»). Роль графа Дракулы исполнил Николас Кейдж («Призрачный гонщик», «Сокровище нации»). В роли ассистента Ренфилда снялся Николас Холт («Тепло наших тел»). Компанию ему составляет Ребекка Куинси в исполнении Аквафины («8 подруг Оушена», «Шан-Чи и легенда десяти колец»).

Фильм «Ренфилд» выйдет в украинский прокат 13 апреля 2023 года.