Вышел украинский трейлер научно-фантастического экшена «Создатель» о борьбе человечества с искусственным интеллектом

Кинокомпания 20th Century Studios представила украинский трейлер будущего фильма «Создатель», события которого разворачиваются в недалеком постапокалиптическом будущем. Этот научно-фантастический экшен повествует о противостоянии человечества и искусственного интеллекта.

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С первых кадров трейлера рассказывается, что искусственный интеллект, призванный обеспечить защиту, взорвал ядерную боеголовку в Лос-Анджелесе. Возглавить борьбу за выживание человечества выпадает Джошуа, закаленному в спецоперациях бывшему агенту спецназа, горюющему из-за исчезновения своей жены. Его завербовывают, чтобы выследить и убить Создателя – неуловимого архитектора прогрессивного искусственного интеллекта. Создатель разработал таинственное оружие, способное положить конец войне… и всему человечеству. Джошуа и команда элитных оперативников проникают в сердце оккупированной искусственным интеллектом территории. Однако там они выясняют, что оружие конца света, которое им поручили уничтожить, это искусственный интеллект в виде ребенка.

Режиссером фильма «Создатель» стал Гаррет Эдвардс, также снимавший «Бунтарь Один». Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон («Тенет»), Джемма Чан («Вечные»), Кен Ватанабе («Начало»), Стерджилл Симпсон, Мэделин Юна Уойлс и Эллисон Дженни.

Фильм «Создатель» выйдет в украинский прокат 28 сентября 2023 года.