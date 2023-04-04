Вышел украинский трейлер супергеройского фильма «Синий жук» по комиксам DC

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала украинский трейлер фильма «Синий жук», основанный на одноименном персонаже DC Comics. Это приключенческий экшен об обычном парне, который неожиданно получает доспехи внеземного происхождения, превращающие владельца в супергероя с чрезвычайными возможностями.

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Выпускник колледжа Хайме Рейес возвращается в родной дом, исполненный надежд на будущее. Однако дом теперь – совсем не то место, которым он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение и работу, вмешивается судьба. Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятным доспехом. Теперь Хайме, одетый в доспех, обладает чрезвычайными и непредсказуемыми способностями, навсегда изменяющими его жизнь. Хайме становится супергероем – Синим Жуком. Но вместе с возможностями появляются и новые опасности и вызовы.

Режиссером фильма «Синий жук» стал Анхель Мануэль Сото. Главные роли исполнили Ксоло Маридуэнья (сериал «Кобра Кай»), Адриана Барраза («Рэмбо: Последняя кровь», «Тор»), Дамиан Альказар (сериал «Нарко»), Эльпидия Каррийо (франшиза «Хищник»), Бруна Маркезини, Рауль Макс Трухийо, Сьюзан Серендон и другие.

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Фильм «Синий жук» выйдет в украинский прокат 17 августа 2023 года.