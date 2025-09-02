Новости Устройства 02.09.2025 comment views icon

Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200

Компания Vivo в дополнение к Vivo Y400 5G подготовила к выпуску новую модель смартфона Vivo Y500. Основной акцент в этой новинке сделан на двух вещах: чрезвычайно емкой батареи и повышенной прочности.

Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

Смартфон Vivo Y500 получил аккумулятор емкостью 8200 мА-ч, он выполнен на базе кремний-углеродной технологии. Показатель энергетической плотности составляет 847 Вт-ч/л. Благодаря высокой емкости батареи, компания заявляет о более 18,4 часа непрерывной работы. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и имеет 24-уровневую защиту от избыточного тока, напряжения и перегрева.

Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

Смартфон получил сразу два рейтинга защиты: IP68 и IP69. Это означает, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение более 24 часов, а также имеет защиту от струй воды под давлением. Кроме того, vivo заявляет о выдержке температур до 80°C. Отдельно производитель подчеркивает 360-градусную систему амортизации падений с внутренними демпферами, а также использование стекла Diamond Shield для лучшей защиты экрана.

Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

В Vivo Y500 установлен 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 (как и OPPO Reno12 Pro), который обеспечивает лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями серии. На выбор пользователей доступны конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 ГБ до 512 ГБ встроенного хранилища. Новинка работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15.

Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

Камера на задней панели двойная. Она получила главный 50-мегапиксельный модуль в паре с объективом с диафрагмой f/1.8, а также дополнительный 2-мегапиксельный сенсор глубины. В отверстии дисплея расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон Vivo Y500 представлен в трех цветах: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder и Black. Его цена за базовую версию с 8/128 ГБ памяти начинается с $196, а топовая конфигурация 12/512 ГБ стоит $280. Продажи в Китае начнутся с 5 сентября.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800
Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Вышел Redmi Note 15: OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3 от $140
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Полиция этой европейской страны думает, что каждый владелец Google Pixel — наркоторговец
Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать
Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить