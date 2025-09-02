Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200

Компания Vivo в дополнение к Vivo Y400 5G подготовила к выпуску новую модель смартфона Vivo Y500. Основной акцент в этой новинке сделан на двух вещах: чрезвычайно емкой батареи и повышенной прочности.

Смартфон Vivo Y500 получил аккумулятор емкостью 8200 мА-ч, он выполнен на базе кремний-углеродной технологии. Показатель энергетической плотности составляет 847 Вт-ч/л. Благодаря высокой емкости батареи, компания заявляет о более 18,4 часа непрерывной работы. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и имеет 24-уровневую защиту от избыточного тока, напряжения и перегрева.

Смартфон получил сразу два рейтинга защиты: IP68 и IP69. Это означает, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение более 24 часов, а также имеет защиту от струй воды под давлением. Кроме того, vivo заявляет о выдержке температур до 80°C. Отдельно производитель подчеркивает 360-градусную систему амортизации падений с внутренними демпферами, а также использование стекла Diamond Shield для лучшей защиты экрана.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В Vivo Y500 установлен 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 (как и OPPO Reno12 Pro), который обеспечивает лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями серии. На выбор пользователей доступны конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 ГБ до 512 ГБ встроенного хранилища. Новинка работает под управлением OriginOS 5 на базе Android 15.

Камера на задней панели двойная. Она получила главный 50-мегапиксельный модуль в паре с объективом с диафрагмой f/1.8, а также дополнительный 2-мегапиксельный сенсор глубины. В отверстии дисплея расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон Vivo Y500 представлен в трех цветах: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder и Black. Его цена за базовую версию с 8/128 ГБ памяти начинается с $196, а топовая конфигурация 12/512 ГБ стоит $280. Продажи в Китае начнутся с 5 сентября.

Источник: gsmarena