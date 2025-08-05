Новости Устройства 05.08.2025 comment views icon

Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250

После самого легкого складного смартфона X Fold5 компания Vivo анонсировала новое бюджетное устройство Y400 5G. Это усовершенствованная версия недавно представленной модели Y400 4G.

Новый смартфон Vivo Y400 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. В дисплей интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Устройство имеет процессор Snapdragon 4 Gen 2, дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным хранилищем UFS 3.1 емкостью до 256 ГБ. Слот для карты памяти отсутствует.

Камера на задней панели двойная. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль с фазовым автофокусом (об оптической стабилизации не упоминается) и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея выполнена на базе 32-мегапиксельного сенсора.

В смартфоне Vivo Y400 5G используется аккумулятор емкостью 6000 мА-ч. Новинка поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт (против 44 Вт в 4G-версии) и обходную зарядку. В комплекте зарядное устройство не указано. В этой модели доступны стерео динамики, но отсутствует разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. Корпус обеспечивает защиту по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. К сожалению, Vivo пока не раскрывает детали относительно обновлений программного обеспечения.

Смартфон Vivo Y400 5G поступит в продажу 7 августа. Новинка будет доступна в двух цветах: оливково-зеленом и перламутрово-белом.

Цена на индийском рынке установлена следующей:

  • 8 ГБ + 128 ГБ — $250,
  • 8 ГБ + 256 ГБ — $273.

Источник: notebookcheck, gsmarena

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