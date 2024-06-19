OPPO Reno12 Pro с SoC Dimensity 7300 и функциями искусственного интеллекта поступил в продажу по цене 25 тыс. грн

Компания OPPO представила два новых смартфона Reno12 и Reno12 Pro, оснащенных набором функций генеративного искусственного интеллекта для творчества и эффективности.

Модели OPPO Reno12 и Reno12 Pro оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и обеспечивает пиковую яркость 1200 нит. Дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i (Reno12) или Corning Gorilla Glass Victus 2 (Reno12 Pro). Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

Обе модели используют процессор Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 ядра Cortex-A78 2,5 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 2,0 ГГц + GPU Mali-G615 MC2). Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенное хранилище UFS 3.1 доступно в вариантах 256 или 512 ГБ. Также есть слот для карты памяти. В устройствах используются аккумуляторы емкостью 5000 мАч и поддерживается технология быстрой зарядки мощностью 80 Вт. В новинках есть стерео динамики, но отсутствует разъем для наушников.

Основные различия между моделями можно заметить в камерах. Базовая версия Reno12 содержит 50-мегапиксельный главный модуль с OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная с автофокусом. В случае Reno12 Pro 50-мегапиксельный главный модуль с OIS дополнен 50-мегапиксельным телефото модулем с 2-кратным оптическим зумом, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. В этом случае предлагается 50-мегапиксельная камера для автопортретов (с автофокусом).

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Функции искусственного интеллекта призваны улучшить качество снимков. AI Eraser позволяет легко удалять незнакомцев или объекты с фото. AI Clear Face предоставляет каждому на групповом снимке одинаковый макияж, воспроизводя в высоком разрешении такие детали, как контур лица, волосы и брови. AI Best Face может автоматически идентифицировать людей на фотографиях с закрытыми глазами и «открыть» их глаза. AI Studio может создавать цифровые аватары или художественные портреты.

Также доступны функции ИИ для повышения эффективности и креативности. AI Toolbox — это новое дополнение к боковой панели с такими функциями, как ИИ Писатель (AI Write), ИИ Спикер (AI Speak) и ИИ Резюме (AI Summary). Они распознают и понимают содержание, которое отображается на экране, и соответственно обрабатывают его для публикации в соцсетях или создания короткого текстового резюме.

Смартфоны серии Reno12 получили заднюю стеклянную панель с использованием текстуры Fluid Ripple, что создает 3D-визуализацию волн. Кроме нового серебристого цвета также доступны варианты Black Brown (Черно-коричневый) с оттенком какао и покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев. Версия Reno12 Pro Nebula Black (Мерцающий Черный) имеет двухцветный матово-глянцевый дизайн с двумя половинками, разделенными металлической полоской, которая проходит горизонтально по задней панели телефона.

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Смартфон OPPO Reno12 Pro уже поступил в продажу в Украине по цене 24999 грн. Младшая версия OPPO Reno12 будет доступна позже.

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