Мировой рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 часа

Электромобильный рынок постепенно отходит от споров о самых больших батареях или эффектных экранах. В Китае производители переходят к более жесткому критерию — выносливости. В рамках нового испытания электроседан Xiaomi SU7 Max нового поколения выехал на скоростную трассу, чтобы проверить, какое расстояние способен преодолеть за одни сутки непрерывного движения и зарядки. За 24 часа автомобиль проехал 4264 км.

Это новый мировой рекорд среди серийных электромобилей в этом формате теста. Для понимания масштаба: это почти дистанция между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, или расстояние от Киева до западных регионов Китая — и все это за одни сутки. Предыдущий рекорд принадлежал Xpeng Next P7, который в 2025 году преодолел 3961 км. SU7 Max также опередил премиальные модели: Porsche Taycan (3425 км) и Mercedes-Benz CLA нового поколения (3717 км) в подобных испытаниях.

Тест провели на овальном треке длиной 7,8 км в городе Яньчэн. В течение всех 24 часов SU7 Max поддерживал скорость до 240 км/ч. Генеральный директор Xiaomi Lei Jun описал испытания фразой: «это как бежать марафон со скоростью спринта». Такой режим создает экстремальные тепловые нагрузки на электродвигатели и батарею, что обычно приводит к снижению производительности электрокаров.

Чтобы справиться с перегревом, SU7 Max получил специализированную систему термоуправления — такую же, как у спортивной версии SU7 Ultra. Она поддерживает оптимальную температуру батареи емкостью 101,7 кВт-ч, что позволяет держать высокие скорости и принимать сверхбыстрые зарядки. Во время теста автомобиль неоднократно останавливался для подзарядки, но благодаря 897-вольтовой архитектуре добавлял 670 км запаса хода всего за 15 минут.

Ключевую роль сыграло и аппаратное оснащение. Xiaomi SU7 Max 2026 модельного года получил электромоторы V6s Plus с оборотами до 22 тыс. об/мин, что обеспечивает максимальную скорость 265 км/ч. В повседневном режиме автомобиль предлагает запас хода 835 км на одном заряде. Силовая установка развивает 495 кВт мощности (примерно 673 л.с.) и 838 Н-м крутящего момента.

Большой акцент сделали и на безопасности. Седан имеет усиленный кузов, интегрированную антиопрокидывающуюся конструкцию и девять подушек безопасности. По габаритам это полноценный семейный автомобиль: 4997 мм в длину, 1963 мм в ширину, 1440 мм в высоту, с колесной базой 3000 мм, что обеспечивает просторный салон.

Xiaomi быстро наращивает присутствие на рынке электромобилей. В 2025 году компания поставила более 411 тыс. авто. Официальный запуск нового поколения Xiaomi SU7 Max запланирован на апрель 2026 года. Предварительные заказы уже открыты, а цена составляет 309,9 тыс. юаней (около €37960).

Источник: arenaev