Электрокар, который смог: Xiaomi SU7 сохранил 94,5% ресурса батареи после 265 000 км пробега

Электроседан Xiaomi SU7 продемонстрировал впечатляющую долговечность тяговой батареи в реальных условиях эксплуатации. Владелец автомобиля по имени Фэн стал популярным в китайской соцсети Weibo после того, как обнародовал официальный отчет сервисного центра Xiaomi: после 265 000 км пробега батарея сохранила 94,5% своего ресурса.





Автомобиль находится в активном использовании уже 18 месяцев без длительных простоев. За это время владелец проезжал в среднем почти 500 км ежедневно, что делает этот случай особенно показательным с точки зрения износа. По данным сервисного отчета, аккумулятор емкостью 94,3 кВт-ч теоретически прошел около 506 полных циклов зарядки, что считается очень высоким показателем для такого пробега.

Для сравнения: большинство автопроизводителей предоставляют гарантию на батарею сроком 8 лет или 150 000 км, обещая деградацию не более 20-30%. Например, Tesla гарантирует для Model 3 і Model Y 8 лет или 160 000 км с минимально допустимым уровнем сохраненной емкости 70%. Для батареи Volvo EX60 предоставляется 10-летняя гарантия. На этом фоне показатели Xiaomi SU7 выглядят существенно лучше среднерыночных.

Кроме состояния батареи, сервисный центр сообщил и о других технических деталях. За все время эксплуатации автомобилю не понадобилась замена тормозных колодок, а охлаждающая жидкость находится в идеальном состоянии — без примесей воды. Это косвенно свидетельствует об эффективной работе рекуперации и корректной терморегуляции силовой установки.





Владелец Xiaomi SU7 уже поставил себе новую цель — стать первым, кто преодолеет на этом электроседане 600 000 км пробега. По его подсчетам, на это понадобится около трех лет, после чего он планирует подробно отчитаться об общем износе автомобиля.

Источник: arenaev