Вышла бета-версия дистрибутива Fedora Linux 35 с ядром Linux 5.14 и окружением GNOME 41

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Разработчики Fedora Project — одного из самых популярных дистрибутивов Linux — анонсировали бета-выпуск дистрибутива Fedora Linux 35. Команда перешла к итоговому тестированию и исправлению ошибок в рамках подготовки к релизу, запланированному на 26 октября. Готовые тестовые сборки созданы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Основные изменения Fedora 35 — новейшая версия ядра Linux 5.14 и обновление рабочего стола GNOME 41 с переработанным интерфейсом управления установкой приложений.

Guess what today is. No, not that. Nope, that's not it either. Okay, I'll tell you. It's #Fedora Linux 35 Beta release day! https://t.co/8HP7oH4pz5 pic.twitter.com/yCTrWKwveS — Fedora Project (@fedora) September 28, 2021

Среди других изменений Fedora 35 можно отметить обновленный механизм активации сторонних репозиториев Third-Party Software Repositories (настройка сразу активирует репозитории), возможность перезапуска пользовательских служб в рамках обновления RPM, улучшения сборки LTO, поддержка включения и отключения быстрого кеширования SSD для локальных пользователей в runtime, улучшенная поддержка приложений Flathub и поддержка DNS через TLS (DoT).

Fedora Linux 35 Beta поставляется с обновленными версиями пакетов, включая RPM 4.17, GCC 11, GNU C Library 2.34, GNU Binutils 2.37, Boost 1.76, GDB 10.2, LLVM 13, Python 3.10, Perl 5.34, PHP 8.0, Firewalld 1.0.0, Node.JS 16.x, IBus 1.5.25, а также новейшими технологиями GNU/Linux и Open Source.

Дистрибутив Fedora 35 доступен для загрузки на сайте fedoraproject.org. Одновременно разработчики на отдельной странице перечислили известные баги бета-версии.