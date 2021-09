Вышла бета-версия дистрибутива Fedora Linux 35 с ядром Linux 5.14 и окружением GNOME 41

Разработчики Fedora Project — одного из самых популярных дистрибутивов Linux — анонсировали бета-выпуск дистрибутива Fedora Linux 35. Команда перешла к итоговому тестированию и исправлению ошибок в рамках подготовки к релизу, запланированному на 26 октября. Готовые тестовые сборки созданы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Основные изменения Fedora 35 — новейшая версия ядра Linux 5.14 и обновление рабочего стола GNOME 41 с переработанным интерфейсом управления установкой приложений.

Guess what today is. No, not that. Nope, that's not it either. Okay, I'll tell you. It's #Fedora Linux 35 Beta release day! https://t.co/8HP7oH4pz5 pic.twitter.com/yCTrWKwveS

— Fedora Project (@fedora) September 28, 2021