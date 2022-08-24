Вышло обновление Android Auto 8.0 с исправлением ошибок, но без обещанного редизайна Coolwalk

Компания Google начала распространение новой версии Android Auto 8.0. Несмотря на скачок в номере версии, в самой ОС нет никаких признаков долгожданного редизайна.

В течение последних нескольких месяцев поклонники Android Auto с нетерпением ожидали серьёзного изменения дизайна экрана приложения. Тому способствовало объявление Google в мае, когда компания официально сообщила о редизайне Android Auto, который имел внутреннее название Coolwalk.

Самым ожидаемым изменением дизайна является внедрение макета экрана с разделением на три части. Это упростит быстрое изменение воспроизводимого мультимедиа или взаимодействие с Google Assistant, не скрывая от просмотра навигацию Google Maps. Также редизайн Android Auto призван улучшить возможности по адаптации интерфейса к широкому разнообразию форм экранов автомобильных информационно-развлекательных систем. Но эти новшества так и не появились в Android Auto 8.0.

Вместо этого обновление, которое появилось в Play Store всего после нескольких дней бета-тестирования, является сравнительно небольшим. В основном, оно предлагает исправления некоторых проблем, с которыми Android Auto сталкивалась в последнее время, особенно после выхода проблемной версии 7.8.

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Что касается редизайна Coolwalk, то работы над ним всё ещё продолжаются, и он появится позже. Точные сроки его выхода пока не называются. В мае Google пообещала выпустить новый дизайн на протяжении лета.

Источник: 9to5google