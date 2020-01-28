Вышло приложение Filmic DoubleTake для iOS, позволяющее снимать видео одновременно с двух камер iPhone





Компания Filmic официально выпустила приложение DoubleTake для платформы iOS, которое позволяет вести съёмку видео на две камеры одновременно. Впервые оно было показано осенью прошлого года во время презентации iPhone 11.

Приложение позволяет записывать два видеофайла отдельно, снимаемых на любую из камер iPhone. Полученные потоки видео пользователь может комбинировать, чтобы показать происходящее с разных ракурсов, располагать два изображения рядом друг с другом либо в виде разделённого экрана, либо в режиме «картинка в картинке».

После запуска приложения пользователю нужно выбрать, изображение с каких именно двух камер будет захватываться, поддерживаются стандартная, сверхширокоугольная, телефото и фронтальная камера. Далее следует выбрать желаемую частоту съёмки: 24, 25 или 30 кадров в секунду. Во всех случаях съёмка ведётся в разрешении Full HD, разрешение 4K не поддерживается. После этого остаётся только выбрать способ отображения потоков камеры и запустить запись.

Самый простой режим съёмки – Split-Screen. Он позволяет разместить два изображения на одном экране, что может быть полезно при записи интервью. В таком случае видео сохраняется во внутреннюю библиотеку DoubleTake в одном файле. Режим Picture in Picture выводит одно большое изображение, а второе видео представлено в виде небольшого окна, которое можно перемещать по экрану. В таком случае в библиотеку также экспортируется один файл. Наконец, режим Discreet выводит изображение аналогично режиму Picture in Picture, но при этом видео с соотношением сторон 16:9 экспортируется в два отдельных файла.

Приложение DoubleTake выводит гистограмму изображения, позволяет управлять фокусировкой и параметрами экспозиции. Оно распространяется на бесплатной основе и пока что у компании нет планов внедрять в него встроенные покупки. Приложение могут установить владельцы смартфонов Apple лишь последних двух поколений: iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, При этом на устройствах должна быть установлена версия операционной системы iOS 13. Приложение можно загрузить из магазина Apple App Store по следующему адресу.

В компании также сообщают, что функции, доступные в DoubleTake, в дальнейшем планируется внедрить в приложение Filmic Pro, которое пользуется популярностью среди энтузиастов съёмки видео на смартфон. Новые функции в Filmic Pro должны появиться весной этого года.

Источник: The Verge