Новости Технологии 08.08.2025

Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Вице-президент Microsoft: Windows 2030 обойдется без мыши и клавиатуры, управлять будут голос и ИИ

В видео Windows 2030 Vision вице-президент Microsoft по предприятиям и безопасности размышляет о технологиях будущего.

Дэвид Уэстон считает, что уже через несколько лет станут ненужными привычные всем уже пять десятилетий мыши и клавиатуры. Их якобы заменит общение с искусственным интеллектом с помощью голоса. Он говорит, что разговор — гораздо более естественная форма общения.

«Мир перемещения мышью, нажатия клавиш и печати будет казаться новому поколению таким же чужим, как и использование DOS», — говорит Уэстон в видео.

Функционер Microsoft рассказывает не только о форме, но и о качестве работы с компьютерами. Человек не просто сможет естественно общаться с ИИ, технологии расширят его возможности.

«Я твердо убежден, что через пять лет вы сможете нанять эксперта по безопасности, а на самом деле «под капотом» будет агент искусственного интеллекта. Но способ взаимодействия с ним будет очень похожим на то, как вы взаимодействуете с людьми сегодня», — замечает Уэстон.

По словам спикера, это позволит малому и среднему бизнесу получить доступ к уровню услуг безопасности, который сейчас доступен только крупным предприятиям. Уэстон говорит, что внедрение искусственного интеллекта избавит людей от производственной рутины и даст возможность сосредоточиться на действительно интересных и полезных вещах.

И будто всего этого недостаточно, Уэстон дразнит слушателей еще одной сенсацией. В его прогнозе относительно основных тенденций следующих пяти лет говорится о «неограниченные вычисления в форме квантовых технологий».

Откровенно говоря, взгляд одного из руководителей Microsoft кажется несколько оторванным от реальности, и это касается не только неограниченных квантовых вычислений. Да, вероятно, роль голоса и ИИ возрастет, но вряд ли они лишат Windows обычных средств ввода данных. Для этого есть множество препятствий.

Во-первых, вице-президент по вопросам предприятий и безопасности должен знать, что когда человек что-то говорит, это слышат все вокруг, а информационная безопасность, очевидно, страдает. Во-вторых, разговор банально мешает другим. Представьте себе большой офис или коворкинг, где все постоянно управляют устройствами с помощью голоса. Другая причина, о которой знают участники частых совещаний — много говорить утомляет физически. Кто-то может это делать, как, например, преподаватели, а кто-то не очень.

Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ

Наименее очевидное препятствие: управление голосом на самом деле не быстрое. Просто нажать на иконку или другой визуальный элемент почти всегда быстрее, чем дать голосовую команду. И вам при этом не нужно помнить об этом элементе: вы видите его перед собой на экране, даже если раньше никогда не видели и не знали о нем вообще. Только нажмите — и действие мгновенно выполнено. Проговаривание любого слова почти стопроцентно будет длиннее. Поэтому вряд ли традиционным тихим и быстрым средствам ввода грозит исчезновение.



