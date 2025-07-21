Новости WTF 21.07.2025 comment views icon

Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ

Microsoft подписала соглашение с компанией Vaulted Deep о приобретении 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственных отходов, навоза и сточных вод в течение 12 лет, для захоронения под землей.

Этой сделкой компания компенсирует вредные выбросы парниковых газов своей инфраструктурой, в частности ЦОД искусственного интеллекта — она просто ликвидирует загрязнение в другом месте. Текущая стоимость приобретенного составляет $350 долларов за тонну. Если умножить эту сумму на количество в контракте Microsoft, получится более $1,7 млрд. Однако обе компании не раскрывают точные условия сделки.

Это не первый случай, когда Microsoft платит другой компании за помощь в компенсации выбросов парниковых газов. Ранее в этом году она подписала соглашение с AtmosClear — об удалении 6,75 млн метрических тонн углекислого газа. Однако метод Vaulted Deep другой — вместо изъятия углекислого газа из воздуха или производства электроэнергии, она собирает органические отходы.

Густую суспензию закачивают на глубину 1,5 км под землю. Это предотвращает выброс отходов на обычные свалки, где бы они разлагались и загрязняли атмосферу.

«В целом, сегодня эти отходы попадают на свалки, сбрасываются в водные пути или просто разбрасываются по земле с целью утилизации. Во всех этих случаях они разлагаются на CO2 и метан. Это способствует изменению климата. Также они частично попадают непосредственно в грунтовые воды, которыми пользуются люди», — рассказывает CEO Vaulted Deep Джулия Райхельштайн.

Такие проекты позволяют Microsoft и другим технологическим гигантам компенсировать огромные объемы выбросов, производимых центрами обработки данных. К тому же они потребляют значительное количество электроэнергии, которая часто производится из ископаемого топлива.

Источник: Tom’s Hardware

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