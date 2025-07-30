Новости ИИ 30.07.2025 comment views icon

Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект

Исследователи Microsoft попытались определить, представителей каких профессии с наибольшей и наименьшей вероятностью заменит искусственный интеллект.

Как подробно описано в научной статье, которая еще не прошла рецензирование, команда Microsoft проанализировала набор данных из 200 тыс. анонимных разговоров между пользователями и Microsoft Bing Copilot, с соблюдением конфиденциальности. На их основе исследователи обнаружили, что к группе наибольшего риска относятся даже не программисты, а работники информационных услуг, авторы текстов, преподаватели и консультанты.

Команда использовала данные, чтобы рассчитать «оценку применения искусственного интеллекта» — количественное определение уязвимости каждой профессии. Для этого учитывалась частота использования ИИ по специальности и успешность этих усилий. Самой высокой эта оценка оказалась среди переводчиков, историков, торговых представителей, писателей, авторов и работников службы поддержки клиентов. Меньше всего ИИ помог операторам тяжелой техники, кровельщикам, массажистам и посудомойщикам. Как нетрудно догадаться, главный вывод заключался в том, что низкооплачиваемые и ориентированные на физический труд профессии имеют самый высокий шанс избежать автоматизации.

Однако к результатам исследования следует относиться скептически. Во-первых, следует учитывать, что сотрудники Microsoft заинтересованы в том, чтобы представить технологию в лучшем свете из-за масштабных инвестиций компании в эту отрасль. Исследователи также предупреждают, что данные не указывают на то, что искусственный интеллект выполняет все действия представителя профессии в течение рабочего дня, то есть он не выполняет 100% обязанностей. Также из-за различных качеств, необходимых для тех или иных профессий не следует считать, что частое и успешное использование ИИ заменяет действия человека.

Стоит помнить, что из-за склонности искусственного интеллекта к галлюцинациям его деятельность в профессии может быть менее успешной, а результаты — менее качественными. Но несмотря на это, компании из соображений экономии могут перевести работу на ИИ, а пользователям останется только привыкнуть к этим изменениям за неимением альтернативы.

Исследователи предостерегают: «Наши данные не учитывают влияние новых технологий на бизнес, которое очень трудно предсказать, и которое часто противоречит интуиции. Возьмем, например, банкоматы, которые автоматизировали основную работу банковских кассиров. Но их использование привело к увеличению количества рабочих мест кассиров, поскольку банки открывали больше отделений при меньших затратах, а кассиры сосредоточились на построении более ценных процессов, а не на обработке депозитов и снятии средств».

То есть трудно и, пожалуй, ошибочно напрямую связывать внедрение ИИ с потерей работы, хотя в некоторых случаях связь идеально прямая. Скорее это переформатирование рынка труда, но и в этом случае процесс будет тяжелым для многих.

Источник: Futurism

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