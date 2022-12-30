Warframe получила официальную украинскую локализацию

Компания UNLOCTEAM сообщила о выходе украинской локализации игры Warframe. Работа над этим проектом велась многие годы и во многом успех стал возможен благодаря поддержке украинских сотрудниц компании-разработчика Digital Extremes.

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Warframe — это бесплатная кооперативная онлайн-игра в жанрах Action/RPG и шутера от третьего лица. Действие Warframe происходит в вымышленной научно-фантастической вселенной, в которой несколько сторон соперничают за власть над Солнечной системой. Игроки принимают на себя роли Тэнно — древних воинов, использующих в сражениях дистанционно управляемые тела «варфреймы» с разнообразным оружием и способностями. Геймплей Warframe сочетает в себе бои со стрельбой и использованием холодного оружия, паркур и также включает элементы ролевых игр — игрок постоянно улучшает снаряжение своего персонажа.

І було імʼя їм тенно. Незрівнянні майстри стрільби й рукопашного бою, володарі автономних обладунків… @PlayWarframe! Гра з вільним доступом із видом від третьої особи для одноосібного чи спільного грання. І відтепер ви можете насолодитися нею з українською мовою!🧵1/10↓ pic.twitter.com/nYnrpV8OIN — UNLOCTEAM — Videogame Localization (@unlocteam) December 30, 2022

Сейчас украинская локализация Warframe доступна только на платформе ПК. В Steam уже сейчас можно установить и запустить украинскую версию игры. В UNLOCTEAM уточняют, что уже начались работы по сертификации локализации для консолей Xbox и PlayStation. Есть надежда, что украинская локализация станет доступной на этих платформах до следующего большого обновления игры, которое выйдет уже скоро. На Nintendo Switch нужно ожидать появления украинского региона.

Кроме самой игры, команда UNLOCTEAM также работает над переводом сайта и официального мобильного приложения Warframe Companion App. Украинская версия приложения ожидается уже после Нового года. Кроме того, ведутся работы по наполнения и поддержке украинский вики по игре. Игроки Warframe, которые хотят помочь в этом, могут присоединиться к проекту по следующему адресу.