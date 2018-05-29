WebMoney конвертирует деньги с кошельков WMU в WMZ, но нужно подождать 3 года

Платёжная система WebMoneyTransfer взяла на себя обязательство сохранить денежные средства украинских пользователей, которые зависли на кошельках WMU после ввода санкций СНБО в отношении компании WebMoney.UA.

Напомним, в начале мая 2018 года СНБО ввёл новые санкции в отношении ряда компаний, в перечень которых также попала WebMoney.UA. Санкциями предусматривается блокирование активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и её поддоменам. Срок действия санкций три года. После этого НБУ отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA. Таким образом, стало невозможно осуществлять банковские операции в Украине при расчетах за украинские титульные знаки системы WebMoney — WMU. Как отмечают в компании WebMoney.UA, на счетах остались заблокированы средства 4 млн пользователей системы.

В сложившейся ситуации невозможно обеспечить обмен, ввод и вывод WMU за украинскую гривну. Гарант системы в Украине, WebMoney.UA, обратился за помощью к владельцу технологии WebMoney – международной системе расчётов WebMoneyTransfer (с управляющей компанией в ЕС). В свою очередь, WebMoneyTransfer приняла решение конвертировать титульные знаки WMU с «замороженных» кошельков на титульные знаки WMZ по курсу НБУ гривны к доллару США. Но этот обмен будет осуществлён не на дату принятия санкций или оглашения перечня компаний, попавших под санкции, а по состоянию на ожидаемую дату отмены санкций – через 3 года. Об этом говорится в электронном письме, которое WebMoneyTransfer разослала украинским пользователям WebMoney.

«…международная система WebmoneyTransfer этим сообщением обязуется за свой счёт не позднее 24 мая 2021 года обеспечить обмен титульных знаков WMU на титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату. Учитывайте эту нашу гарантию, пожалуйста, когда оцениваете курс обмена WMU в отношении других типов титульных знаков», — отмечается в сообщении.

В то же время компания уведомляет, что международная система WebMoneyTransfer продолжать полноценное обслуживание украинских пользователей по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций. Вместе с тем, WebMoneyTransfer не исключает, что санкции могут быть либо не отменены, либо продолжены после указанного 3-летнего срока.