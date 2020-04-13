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Windows 10 теперь поддерживает беспроводной обмен файлами со смартфонами Samsung

Windows 10 теперь поддерживает беспроводной обмен файлами со смартфонами Samsung

Windows 10 теперь поддерживает беспроводной обмен файлами со смартфонами Samsung


Как правило, обмен файлами между компьютером и смартфоном требует использования USB-кабеля или файлообменных облачных сервисов. Но Microsoft и Samsung предлагают более удобное решение. Последняя сборка Windows 10 Insider позволяет просто перемещать файлы на любые поддерживаемые смартфоны Samsung через локальную сеть Wi-Fi.

Чтобы воспользоваться новой функцией, потребуются приложения Microsoft Your Phone и Samsung Link to Windows. На смартфоне длинным нажатием пользователь может выбрать файлы или фотографии, а затем подборку можно передать на компьютер. Чтобы перенести файлы с ПК на телефон, достаточно просто перетащить их в окно Your Phone.

Однако у такого способа существует несколько ограничений. Начнёт с того, что потребуется использовать версию приложения Samsung Link to Windows 1.5, а она поддерживается не всеми устройствами Galaxy. Также вполне логично, что потребуется подключение ПК и смартфона к одной и той же локальной сети. Кроме того, за один раз можно передавать максимум 100 файлов, так что передача большой библиотеки может быть не очень удобной. Наконец, существует ограничение на размер файла – нельзя передать файлы более 512 МБ. Так что отправить с компьютера на смартфон большой фильм в HD качестве не получится.

Пока что воспользоваться новой функцией могут только участники программы Windows Insider. Как ожидается, она станет общедоступной в рамках следующего крупного обновления.

Источник: Engadget

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