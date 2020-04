Windows 10 теперь поддерживает беспроводной обмен файлами со смартфонами Samsung

Как правило, обмен файлами между компьютером и смартфоном требует использования USB-кабеля или файлообменных облачных сервисов. Но Microsoft и Samsung предлагают более удобное решение. Последняя сборка Windows 10 Insider позволяет просто перемещать файлы на любые поддерживаемые смартфоны Samsung через локальную сеть Wi-Fi.

Чтобы воспользоваться новой функцией, потребуются приложения Microsoft Your Phone и Samsung Link to Windows. На смартфоне длинным нажатием пользователь может выбрать файлы или фотографии, а затем подборку можно передать на компьютер. Чтобы перенести файлы с ПК на телефон, достаточно просто перетащить их в окно Your Phone.

Однако у такого способа существует несколько ограничений. Начнёт с того, что потребуется использовать версию приложения Samsung Link to Windows 1.5, а она поддерживается не всеми устройствами Galaxy. Также вполне логично, что потребуется подключение ПК и смартфона к одной и той же локальной сети. Кроме того, за один раз можно передавать максимум 100 файлов, так что передача большой библиотеки может быть не очень удобной. Наконец, существует ограничение на размер файла – нельзя передать файлы более 512 МБ. Так что отправить с компьютера на смартфон большой фильм в HD качестве не получится.

Пока что воспользоваться новой функцией могут только участники программы Windows Insider. Как ожидается, она станет общедоступной в рамках следующего крупного обновления.

Источник: Engadget