Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете

Microsoft начинает развертывание следующего ежегодного обновления функций Windows 11 — версии 25H2. Его уже получают участники Release Preview Channel, что означает: финальный релиз для пользователей обычных ПК состоится совсем скоро, ведь сентябрь уже на пороге.

Фактически большинство компонентов Windows 11 25H2 уже есть на компьютерах пользователей. Microsoft обслуживает Windows 11 24H2 и 25H2 в одной ветке, поэтому для перехода на новую версию достаточно так называемого enablement package. Это небольшой пакет активации, который включит скрытые функции, уже загруженные на устройство. В результате обновление будет выглядеть как обычное обновление Windows Update, без масштабной загрузки сотен мегабайт кода.

Размер пакета и скорость установки напрямую зависят от того, насколько регулярно пользователь обновлял систему ранее. Если ПК получал все обновления, переход будет ощутимо быстрее, чем в случае с большим обновлением Windows 11 24H2, которое выходило в конце прошлого года. В июне Microsoft даже заявляла, что переход на 25H2 будет «настолько простым, как перезапуск компьютера».

Как будет распространяться Windows 11 25H2

Обновление предназначено для второй половины 2025 года. Вероятнее всего, основная волна развертывания стартует в сентябре, ведь это менее масштабный апдейт. Первыми получат его пользователи, которые в Windows Update включают параметр «Получать обновления сразу после выхода».

Если вы хотите отложить установку, можно воспользоваться опцией Pause updates и оттянуть момент установки до семи недель. После этого Microsoft принудительно инсталлирует все накопительные патчи, включая 25H2.

Боковая панель «Пуск» с мобильными функциями

Пользователи смогут подключить ПК к смартфону — iPhone или Android. В меню «Пуск» появится панель, которая будет показывать сообщения и другую информацию. Это не заменяет программу Phone Link, но позволяет быстро проверять новые SMS или мессенджеры без лишних действий.

Также обещают возможность запускать на ПК приложения, которые вы начали использовать на смартфоне.

Новый вид меню «Пуск» с категориями

В меню «Пуск» Windows 11 25H2 может появиться в меню «Пуск» Windows 11 25H2 может появиться вариант отображения в виде категорий — еще один способ организации программ. Настраиваться это будет в разделе Персонализация > «Пуск».

Обновлена страница «Параметры»

Microsoft интегрирует новый дизайн с карточками, которые вверху будут выводить основную информацию о системе: например, состояние подключения или безопасности. Компания планирует сделать эту страницу «умнее» с помощью ИИ, чтобы ответы на поисковые запросы были более точными.

Семантический поиск

Эта функция позволит находить файлы по их содержанию, а не только по названию. Например, можно будет ввести «презентация для городского совета», и система отыщет соответствующий документ.

Quick Machine Recovery (QMR)

Функция поможет при сбое системы. Если компьютер аварийно завершает работу, Windows сможет автоматически обращаться к серверам Microsoft, находить решение и применять его без вмешательства пользователя.

Улучшенный Click-to-Do

В меню правой кнопки мыши появятся новые интеллектуальные функции. Например, можно будет получить описание изображения или мгновенно преобразовать таблицу в файл Excel.

Итак, Windows 11 25H2 станет не гигантским апдейтом, а скорее серией точечных, но полезных усовершенствований. Microsoft делает акцент на удобстве, интеграции с мобильными устройствами, поиске и ИИ-сервисах. Для пользователей это означает быструю установку и заметные улучшения в ежедневном использовании без длительных ожиданий или сложных процессов.

