Windows 11 без цензуры: Microsoft научила ОС понимать ругань пользователя

Похоже, Microsoft наконец-то нашла функцию, которая сполна сможет использовать мощности современных чипов и встроенных в них нейронных блоков. Компания добавила новую опцию к голосовому вводу текста ─ возможность отключить фильтр нецензурной лексики. Эта функция появилась в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550 на канале Dev Channel.

Чтобы воспользоваться новинкой, следует нажать комбинацию клавиш Win + H и выбрать значок настроек. Там можно выключить фильтр нецензурной лексики. Это позволит компьютеру записывать ваши ругательства и передавать их в тексте без изменений. Интересно, что Microsoft добавила эту функцию в ответ на самые распространенные отзывы пользователей относительно голосового ввода, предоставив возможность самостоятельно контролировать фильтрацию ругательства.

Раньше во время голосового ввода Windows автоматически цензурировала нецензурные слова, заменяя их на звездочки. Теперь, выключив фильтр, вы можете говорить как угодно, и компьютер точно запишет услышанное. При этом по умолчанию фильтр включен, чтобы избежать неожиданной нецензурной лексики в текстах.

Сейчас эта функция доступна только для участников программы Windows Insider. Если не будет багов и волны жалоб, переключатель фильтра нецензурной лексики вскоре станет доступным для всех пользователей.

Это не единственное обновление, доступное в канале Dev. Пользователи также могут протестировать несколько других новых функций. Среди них — функция на основе ИИ Click-to-Do, которая предлагает контекстные действия в зависимости от содержимого экрана. Она похожа на привычное для пользователей ПК меню правой кнопки мыши, но работает с помощью локальной обработки данных искусственным интеллектом. Также представлен улучшенный поиск, который позволяет находить файлы с помощью естественного языка, а не только по именам файлов или ключевым словам.

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Тут действительно понадобится вся мощность современных ПК. Если возможность голосового ввода текста работает на любом ПК с Windows 11 и подключением к интернету, другие функции на базе ИИ имеют более высокие системные требования. Фактически, для их использования понадобится Copilot+ PC с процессором, оснащенным NPU, способным обеспечить по крайней мере 40 TOPS вычислительной мощности.

Вместе с тем Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11 — и никто не знает почему.

Источник: tomshardware