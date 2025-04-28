Новости Софт 28.04.2025 в 17:39 comment views icon

Windows 11 без цензуры: Microsoft научила ОС понимать ругань пользователя

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows 11 без цензуры: Microsoft научила ОС понимать ругань пользователя

Похоже, Microsoft наконец-то нашла функцию, которая сполна сможет использовать мощности современных чипов и встроенных в них нейронных блоков. Компания добавила новую опцию к голосовому вводу текста ─ возможность отключить фильтр нецензурной лексики. Эта функция появилась в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550 на канале Dev Channel.

Чтобы воспользоваться новинкой, следует нажать комбинацию клавиш Win + H и выбрать значок настроек. Там можно выключить фильтр нецензурной лексики. Это позволит компьютеру записывать ваши ругательства и передавать их в тексте без изменений. Интересно, что Microsoft добавила эту функцию в ответ на самые распространенные отзывы пользователей относительно голосового ввода, предоставив возможность самостоятельно контролировать фильтрацию ругательства.

Windows 11 без цензури: Microsoft навчила ОС розуміти лайку користувача

Раньше во время голосового ввода Windows автоматически цензурировала нецензурные слова, заменяя их на звездочки. Теперь, выключив фильтр, вы можете говорить как угодно, и компьютер точно запишет услышанное. При этом по умолчанию фильтр включен, чтобы избежать неожиданной нецензурной лексики в текстах.

Сейчас эта функция доступна только для участников программы Windows Insider. Если не будет багов и волны жалоб, переключатель фильтра нецензурной лексики вскоре станет доступным для всех пользователей.

Это не единственное обновление, доступное в канале Dev. Пользователи также могут протестировать несколько других новых функций. Среди них — функция на основе ИИ Click-to-Do, которая предлагает контекстные действия в зависимости от содержимого экрана. Она похожа на привычное для пользователей ПК меню правой кнопки мыши, но работает с помощью локальной обработки данных искусственным интеллектом. Также представлен улучшенный поиск, который позволяет находить файлы с помощью естественного языка, а не только по именам файлов или ключевым словам.

Тут действительно понадобится вся мощность современных ПК. Если возможность голосового ввода текста работает на любом ПК с Windows 11 и подключением к интернету, другие функции на базе ИИ имеют более высокие системные требования. Фактически, для их использования понадобится Copilot+ PC с процессором, оснащенным NPU, способным обеспечить по крайней мере 40 TOPS вычислительной мощности.

Вместе с тем Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11 — и никто не знает почему.

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Источник: tomshardware

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