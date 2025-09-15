Новости Софт 15.09.2025 comment views icon

Windows 11 получит тест скорости интернета и переработанные настройки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows 11 отримає тест швидкості інтернету та перероблені налаштування

Проблемы с интернетом могут быстро сорвать рабочий ритм и испортить все планы. Иногда мешают маршрутизация, потеря пакетов или ошибки DNS, даже если скорость соединения формально остается нормальной. Конечно, в таких случаях можно проверить качество сети на сервисах вроде Speedtest или Fast, но вскоре это может быть уже не нужно. Microsoft работает над встроенным тестом скорости интернета непосредственно в Windows, о чем сообщил известный инсайдер phantomofearth.

Сообщается, что в системном трее на панели задач, если щелкнуть правой кнопкой мыши на иконку сети, появится новая опция для запуска теста скорости. Так же, после нажатия на саму иконку, в быстрых настройках Wi-Fi в углу будет доступна кнопка проверки скорости. В обоих случаях запуск теста будет происходить через Bing, что уже вызвало у пользователей неоднозначные эмоции. Следовательно, функция не совсем полностью встроена в систему и может все еще опираться на сторонние сервисы.

Кроме этого, Microsoft меняет страницу мобильных устройств в разделе настроек Bluetooth. Теперь все телефоны, которые вы подключали к ПК, будут отображаться здесь с возможностью управления каждым параметром без перехода в отдельное окно, как это было раньше. Также компания обновляет страницы конфиденциальности и безопасности, делая их более понятными благодаря новым заголовкам и пояснениям. Появится и новая страница «фоновые задачи ИИ», которая пока еще работает нестабильно и может аварийно завершаться.

Все эти изменения реализованы в тестовых сборках 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782) в каналах Dev и Beta для участников программы Insider. Это означает, что новые возможности еще не гарантированно попадут в финальный релиз и могут изменяться. В то же время вероятность их внедрения высока, ведь речь идет не о противоречивых функциях, а о мелких, но полезных усовершенствованиях, которые в целом делают Windows более удобной и завершенной.

Впрочем, даже после официального выхода обновления спешить с его установкой не стоит — лучше дождаться подтверждения стабильности. Ведь Microsoft славится тем, что создает различные неудобства пользователям с выпуском обновлений ОС. Например, недавно обновление Windows 11 замедлило работу стриминга видео. До того обновление Windows 11 24H2 вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11 «заставило» принтеры заговорить на других языках.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google объединяет Android с ChromeOS — официально
Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ
Microsoft на взлете до $4 трлн: стремительный рост капитализации на фоне увольнений и внедрения ИИ
GPT-5 приближается: Windows 11, Microsoft 365 Copilot и Azure уже вносят изменения
Microsoft закрыла магазин фильмов на Xbox и ПК
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
48 лет спустя: Microsoft открыла код BASIC по лицензии MIT
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой
В ZeniMax возмущены «бесчеловечными» увольнениями Microsoft — из Elder Scrolls Online ушли «абсолютно важные» люди
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер
Оптоволоконная "солома" от Lumenisity и Microsoft уменьшает задержку вдвое: "Самое большое усовершенствование за 40 лет"
"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.
"Проводник" Windows 11 получит много обновлений
Ноутбуки HP обошли MacBook по популярности в США, восприятие качества Apple снизилось, — опрос
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Microsoft и Phison отрицают сбой SSD из-за обновления Windows 11 — не смогли воспроизвести
Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица
Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов
Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить