Windows 11 получит тест скорости интернета и переработанные настройки

Проблемы с интернетом могут быстро сорвать рабочий ритм и испортить все планы. Иногда мешают маршрутизация, потеря пакетов или ошибки DNS, даже если скорость соединения формально остается нормальной. Конечно, в таких случаях можно проверить качество сети на сервисах вроде Speedtest или Fast, но вскоре это может быть уже не нужно. Microsoft работает над встроенным тестом скорости интернета непосредственно в Windows, о чем сообщил известный инсайдер phantomofearth.

Сообщается, что в системном трее на панели задач, если щелкнуть правой кнопкой мыши на иконку сети, появится новая опция для запуска теста скорости. Так же, после нажатия на саму иконку, в быстрых настройках Wi-Fi в углу будет доступна кнопка проверки скорости. В обоих случаях запуск теста будет происходить через Bing, что уже вызвало у пользователей неоднозначные эмоции. Следовательно, функция не совсем полностью встроена в систему и может все еще опираться на сторонние сервисы.

Кроме этого, Microsoft меняет страницу мобильных устройств в разделе настроек Bluetooth. Теперь все телефоны, которые вы подключали к ПК, будут отображаться здесь с возможностью управления каждым параметром без перехода в отдельное окно, как это было раньше. Также компания обновляет страницы конфиденциальности и безопасности, делая их более понятными благодаря новым заголовкам и пояснениям. Появится и новая страница «фоновые задачи ИИ», которая пока еще работает нестабильно и может аварийно завершаться.

Все эти изменения реализованы в тестовых сборках 26220.6682 и 26120.6682 (KB5065782) в каналах Dev и Beta для участников программы Insider. Это означает, что новые возможности еще не гарантированно попадут в финальный релиз и могут изменяться. В то же время вероятность их внедрения высока, ведь речь идет не о противоречивых функциях, а о мелких, но полезных усовершенствованиях, которые в целом делают Windows более удобной и завершенной.

Впрочем, даже после официального выхода обновления спешить с его установкой не стоит — лучше дождаться подтверждения стабильности. Ведь Microsoft славится тем, что создает различные неудобства пользователям с выпуском обновлений ОС. Например, недавно обновление Windows 11 замедлило работу стриминга видео. До того обновление Windows 11 24H2 вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11 «заставило» принтеры заговорить на других языках.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: tomshardware