Обновление Windows 11 24H2 возвращает в GTA: San Andreas баг 20-летней давности — но Microsoft не виновата

Обновление Windows 11 24H2 разоблачило баг Grand Theft Auto: San Andreas — и сделать крайними Microsoft не получится.

Оказывается 20 лет этот баг тихо прятался от игроков и не давал о себе знать до последнего апдейта ОС. А вот о каком именно идет речь — с обновлением версии до 24H2 из игры исчезает гидросамолет Skimmer. Но не прям, чтобы полностью.

Разработчик Silent, известный своим патчем SilentPatch, который адаптирует классические игры Rockstar для современных систем, выяснил причину. Оказывается самолет буквально взлетел в космос. При попытке принудительно его заспавнить, Skimmer мгновенно отправлялся в космические приключения. А при более детальной проверке оказалось, что его позиция по оси Z достигала… более квадриллиона световых лет. Причина — в конфигурационном файле vehicles.ide.

В этом файле отсутствовали последние четыре параметра для Skimmer, которые определяют шкалу передних и задних колес. У лодок в игре нет этих значений, и разработчики, похоже, забыли добавить их после того, как превратили Skimmer из лодки в гидросамолет. В старых версиях Windows игра просто «заимствовала» эти значения у предыдущего транспорта (в этом случае — фургона), и все выглядело нормально. Но Windows 11 24H2 ведет себя иначе: она изменила обработку памяти, и вместо дефолтных значений игра подхватила случайное число. Вот и имеем Skimmer на орбите далекой галактики.

Но самый баг заметил не Silent, а рядовой пользователь GitHub под ником hiddenmask58. Именно он передал разработчику информацию и тот пофиксил глюк менее чем за сутки. По его словам, исправление простое: достаточно открыть datavehicles.ide, найти строку 460, Skimmer и в конце дописать -1, 0.7, 0.7, -1. Это возвращает самолет в игру на землю, точнее — на воду.

Действительно интересно, что баг имел все шансы остаться скрытым навсегда… если бы не коварный 24H2. Как не папка, которая может удалить обновления Windows, так гидросамолеты в галактике. Как отмечают в анализе, новая версия Windows работает на платформе Germanium, которая была создана специально для ARM-процессоров в Copilot+ ПК, и это могло вызвать неожиданное поведение в старом коде.

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Это еще раз показывает, насколько странно обновления влияют на старые игры: 20 лет назад все работало без проблем, а сейчас Skimmer отправился в межгалактическое путешествие. К счастью, энтузиасты не забросили игру, поэтому старые игры не распадаются из-за новых технологий. Пока сами разработчики заняты GTA 6, которую намеренно не сильно-то и рекламируют. Хотя пример ремастера Oblivion показал, что такая стратегия работает.

Источник: TechRadar