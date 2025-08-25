Последнее обновление Windows 11 замедлило работу стриминга видео

Похоже, пользователи Windows в последнее время вообще не могут вздохнуть с облегчением, когда речь заходит о системных обновлениях. Сначала проявилась проблемы с исчезновением SSD, а теперь последнее обновление безопасности для Windows 11 вызывает «сильные фризы, задержки и рваный звук и видео» в приложениях для стриминга, в частности OBS. Это не только жалобы пользователей (хотя они тоже массово подтверждают проблему), а прямая цитата от самой Microsoft.

Суть проблемы с обновлением Windows 11

Проблема возникла после установки обновления безопасности за август 2025 года для Windows 11 (KB5063878). Пострадала сборка Windows 26100.4946. Первым на баг обратил внимание пользователь Jaybonaut. Он заметил, что после установки обновления перестал работать NDI-стриминг в OBS. Также проблемы возникли в работе другой программы для стриминга — NDI Tools. В целом обновление повлияло на программы, захватывающие и транслирующие сам экран ПК. Стриминговые сервисы YouTube, Netflix или Disney+ не имеют сбоев в воспроизведении контента.

Чтобы понять масштаб проблемы, стоит заметить, что NDI (Network Device Interface) широко применяется в профессиональных трансляциях и создании контента для передачи высококачественного видео и аудио с минимальной задержкой через сеть. То есть это инструмент, на котором держатся онлайн-шоу, прямые эфиры, многокамерные трансляции и производство видео на уровне студий. Любые сбои напрямую влияют на стабильность работы команд, стримеров и продакшена.

Впоследствии Microsoft официально подтвердила проблему и предупредила, что пользователи могут столкнуться с сильными фризами, задержками и рваным воспроизведением, даже в условиях низкой нагрузки на сеть. Компания объяснила, что источник проблемы связан с режимом NDI Receive Mode, который по умолчанию использует протокол Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Именно он вызывает конфликты в Windows 11 24H2, особенно при использовании функции Display Capture в таких инструментах, как OBS и NDI Tools.

Временное решение от Microsoft

Microsoft признала баг и разместила его описание в Windows Health Dashboard, сообщив, что продолжается более глубокое расследование. Пока единственный способ вернуть плавность трансляций — вручную изменить транспортный протокол в NDI.

Microsoft советует:

Скачать и установить бесплатный пакет NDI Tools.

Открыть приложение NDI Access Manager.

Перейти во вкладку Advanced.

В поле Receive Mode выбрать Single TCP или UDP, после чего нажать OK.

Повторить эти шаги на каждом ПК, где возникла проблема.

Для тех, кто работает со стримингом или профессиональными трансляциями, стоит подумать, устанавливать ли обновление KB5063878 вообще, пока Microsoft не выпустит стабильный патч.

Microsoft не впервые приносит проблемы вместе со своими обновлениями ОС. Например, обновление Windows 11 24H2 в Windows 11вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11«заставило» принтеры заговорить на других языках.

