DJI приостановит всю деятельность в Украине и россии из-за «внутренней переоценки»

Китайская частная компания DJI, которая производит квадрокоптеры и дроны, заявила о начале «внутренней переоценки» для различных юрисдикций. В заявлении производителя заявляется, что «временно приостановит всю свою деятельность в россии и Украине».

«Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в отношении временной приостановки деловых операций на пострадавших территориях», — говорится в заявлении.

Ранее DJI заподозрили в намеренном ограничении возможности технологии Aeroscope для украинской армии, тем самым дав российским оккупантам значительное преимущество в воздушной разведке. Две крупнейшие интернет-площадки Нидерландов – MediaMarkt и bol.com – даже приостановили продажу дронов бренда.