X (бывший Twitter) уберет возможность блокировать других пользователей – Маск говорит, что функция «не имеет смысла»

Илон Маск заявил, что социальная сеть X, ранее известная как Twitter, удалит возможность блокировать учетные записи других пользователей. Позже Маск добавил, что эта функция не имеет смысла.

Курс QA. Стань неперевершеним QA спеціалістом! Стань технічною хрещеною феєю, яка оберігає від помилок і багів. Використай цей шанс! Дізнатись про курс

Владелец бывшего Twitter ответил на вопрос аккаунта Tesla Owners Silicon Valley, есть ли вообще смысл кого-то блокировать: «Блок будет удален как опция, за исключением DM». Это означает, что пользователи не смогут заблокировать любую другую учетную запись.

Mute — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Вместо блокировки Маск предложил пользователям X функцию отключения (Mute). Она удаляет сообщения учетной записи из вашей хронологии без отмены подписки на нее, тогда как блокировка не позволяет пользователю учетной записи просматривать ваши общедоступные сообщения в X. Когда вы выключите учетную запись X/Twitter, она все равно сможет отвечать на ваши общедоступные публикации – вы просто не получите уведомление об этом.

Кроме того, пользователь X может установить приватный статус своей учетной записи. Это позволит контролировать, кто может просматривать ваши публикации и отвечать на них. Когда кто-то регистрируется в X, его твиты по умолчанию общедоступны. Частный статус позволяет одобрить или отклонить запросы новых подписчиков.

Блокировка – одно из традиционных средств сохранения спокойствия в социальных сетях. Пользователи могут заблокировать чью-то учетную запись, чтобы избежать споров, оскорблений или скрыть информацию из своего аккаунта от конкретных людей. Вряд ли лишение этой возможности будет способствовать популярности сети X, особенно с учетом других изменений последнего времени и дерзкого поведения ее владельца.

Источник: Variety