X Twitter потеряет $75 млн за полтора месяца из-за приостановки рекламы — внутренние документы

X Twitter потеряет $75 млн дохода от рекламы к концу года из-за приостановки рекламы. Внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times, указывают на более сложную ситуацию для компании, чем предполагалось ранее. В документах перечислено более 200 рекламных кампаний Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и других, большинство из которых прекратили или рассматривают возможность приостановки своей рекламы в соцсети.

Документы исходят от отдела продаж X Twitter, и они сообщают об отслеживании влияния всех пробелов в рекламе в этом месяце, включая те кампании, которые уже были приостановлены и потенциально могут быть. Они перечисляют, сколько доходов от рекламы компания может потерять к концу года, если рекламодатели не вернутся.

X Twitter заявил в пятницу, что $11 млн находятся под угрозой, и что точная цифра колебалась по мере того, как некоторые рекламодатели возвращались на платформу, а другие увеличивали расходы.

С тех пор как Маск купил Twitter за $44 млрд в прошлом году, некоторые бренды неохотно размещают рекламу на платформе из-за опасений по поводу поведения Маска и решений по модерации контента. Реклама на электронной платформе в США в этом году упала почти на 60%, что побудило компанию попытаться вернуть себе рекламодателей.

Документы показывают, что более 100 брендов полностью приостановили свою рекламу, а еще десятки находятся «под угрозой». Многие остановились 15 ноября или позже, когда Маск поддержал антисемитскую теорию заговора, согласно которой евреи поддерживают иммиграцию меньшинств с целью замены белого населения.

Согласно документам, организации, приостановившие свою рекламу на X, варьируются от политических кампаний до сетей быстрого питания и технологических гигантов. Airbnb, например, прекратил рекламу на сумму более $1 млн, а Uber сократил рекламу на $800 тыс., остановив кампании на американском и международном рынках.

Другие крупные бренды, в том числе Jack in the Box, Coca-Cola и Netflix, приостановили некоторые из своих кампаний. По оценкам X, прекращенная реклама Netflix обошлась почти в $3 млн.

Различные дочерние компании Microsoft также прекратили рекламу, что привело к потенциальной потере дохода X в четвертом квартале на сумму более $4 млн. Книжные и музыкальные подразделения Amazon, а также одна из дочерних компаний Google понесли аналогичные убытки.

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В программе «Встреча с прессой» на канале NBC в прошлое воскресенье кандидат в президенты от Республиканской партии Крис Кристи назвал комментарий Маска частью недавней вспышки «возмутительной ненависти».

Во время внутренней встречи с сотрудниками X на этой неделе Генеральный директор Линда Яккарино из X не упомянула о поддержке Маском антисемитской публикации и объяснила проблемы компании отчетом наблюдательной группы Media Matters, которая обнаружила, что реклама на X от таких компаний, как IBM и Apple, появлялась рядом с постами нацистского содержания.

«Поддаться внешней критике или давлению — это не то, как X будет работать. Люди в X — защитники свободы слова. Мы солидарны с теми, кто верит в это фундаментальное право и важнейшую систему сдержек и противовесов процветающей демократии».

Ранее Маск обращал внимание на компании, которые продолжали размещать рекламу на X, включая Национальную футбольную лигу. Он сказал, что ему нравится НФЛ, и отметил, что компания пожертвует все доходы от рекламы и подписки, связанные с войной в Газе, больницам Израиля и Красному Кресту/Полумесяцу Газы. Финансирование будет включать доходы от рекламы, приобретаемой благотворительными организациями, новостными организациями и другими группами, продвигающими контент, связанный с конфликтом.