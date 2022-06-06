Xbox и Bethesda проведут «расширенную» презентацию игр 14 июня

Как и в июне прошлого года, кроме базовой презентации Microsoft планирует также «расширенную» версии второго общего стрима Xbox и Bethesda, который состоится двумя днями позже — 14 июня. Ее программа обещает быть насыщеннее — будет включать большее число трейлеров, обсуждение с разработчиками и более детальный обзор некоторых игр, представленных на главной выставке Xbox и Bethesda Games Showcase.

Трансляция Xbox Games Showcase Extended начнется в 20:00 по киевскому времени и продлится около 90 минут. Ее можно будет смотреть, в том числе на Twitch и YouTube. Трансляция будет доступна с субтитрами на 32 языках, включая украинский. Как и в прошлом году, на YouTube она будет вестись в 1080p и 60 fps — посмотреть шоу в 4K можно только после его завершения, в записи.

Прошлогодний Xbox Games Showcase Extended позволил узнать дополнительные сведения о Forza Horizon 5, Senua’s Saga: Hellblade II, S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator и некоторые игры сторонних студий. Также в рамках мероприятия Microsoft анонсировала возвращение сервиса Xbox Design Lab, позволяющего игрокам настроить дизайн контроллеров.