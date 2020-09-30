Xiaomi анонсировала Mi 10T Lite c 120-Гц экраном и Snapdragon 750G за €279, а также Mi 10T и Mi 10T Pro с 144-Гц экранами и Snapdragon 865 — за €499 и €599
30 сентября за несколько часов до крупной презентации новинок Google компания Xiaomi, как и планировала, провела свой ивент, представив линейку смартфонов Xiaomi Mi 10T для международного рынка. Практически все подробности утекли в сеть за две недели до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги. Если вкратце, все подтвердилось, включая данные о ценах.
Линейка представлена тремя моделями — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. По сути, новые модели — это обновление Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G, вышедших в начале года. Новинки получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики.
Mi 10T и Mi 10T Pro
Если говорить о дизайне, старшие модели Mi 10T и Mi 10T Pro отличаются прямоугольным блоком камеры на задней панели с главным модулем переростком, который по размеру как все вспомогательные вместе взятые. В Mi 10T/Mi 10T Pro по-прежнему используются экраны с отверстием, но не изогнутые, как у Mi 10/Mi 10 Pro, а плоские. Модели Mi 10T и Mi 10T Pro между собой очень схожи, а отличия в паре нюансов, которые для многих могут быть некритичными.
Mi 10T Lite
В то же время Mi 10T Lite выполнена в совершенно другом дизайне и играет уже в другом сегменте. Как и ожидалось, Mi 10T Lite стал первым смартфоном на базе недавно представленной SoC Snapdragon 750G.
Подробные технические спецификации Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице. Также для сравнения добавили предыдущие модели Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G.
|Модель
|Mi 10
|Mi 10 Pro
|Mi 10T
|Mi 10T Pro
|Mi 10 Lite 5G
|Mi 10T Lite
|Однокристальная система
|7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|7-нм Qualcomm Snapdragon 765G восемь ядер (1 × Kryo 475 Prime (CA76), частота 2,4 ГГц +
1 × Kryo 475 Gold (CA76), частота 2,2 ГГц +
6 × Kryo 475 Silver (CA55), частота 1,8 ГГц, + двухрежимный модем Snapdragon X52 (LTE Category 24/22), поддерживающий скорости до 3,7 Гбит/с на прием и 1,6 Гбит/с на передачу)
|8-нм Qualcomm Snapdragon
750G (2 × Kryo 570 (Cortex-A77), частота 2,2 ГГц +
6 × Kryo 570 (Cortex-A55) частота 1,8 ГГц, + GPU Adreno 619 + двухрежимный модем Snapdragon X52(LTE Category 24/22), поддерживающий скорости до 3,7 Гбит/с на прием и 1,6 Гбит/с на передачу)
|Дисплей
|6,67 дюйма AMOLED TrueColor DotDisplay, 19.5:9, 2340х1080
FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1120 кд/м2, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland
|6,67 дюйма IPS LCD, 20:9, 2440х1080 пикселей, частота обновления изображения 144 Гц, яркость 650 кд/м2 , HDR10+
|6,57 дюйма AMOLED TrueColor, 2400х1080, 20:9
охват 98% NTSC
контрастность 86 000:1
пиковая яркость 600 кд/м2, HDR10+
и сертификат TÜV Rheinland
|6,67 дюйма IPS LCD, 2400х1080, 20:9, частота обновления изображения 120 Гц, охват 98% NTSC, пиковая яркость 450 кд/м2 HDR10
|Оперативная память
|8/12 ГБ (LPDDR5X)
|6/8 ГБ (LPDDR5)
|8 ГБ (LPDDR5)
|6/8 ГБ (LPDDR4X)
|6 ГБ
|Флеш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.0)
|256/512 Гбайт (UFS 3.0)
128 ГБ
(UFS 3.1)
|128/256 ГБ (UFS 3.1)
|64/128/256 ГБ (UFS 2.1)
|64 (UFS 2.1)/128 (UFS 2.2)
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, 5G, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 5 (802.11 ac), Dual 5G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 5 (802.11 ac), Dual 5G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Основная камера
|Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 13 (1/2,8″) + 2 + 2 Мп, ƒ/1,69 (7P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,4 (123˚) + ƒ/2,4 +ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном модуле
|Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 12 (1/2,6″) + 8 (1/4,4″) + 20 (1/2,8″) Мп, ƒ/1,69 (8P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,0 (50 мм) + ƒ/2,0 (94 мм) +ƒ/2,2 (16 мм, 117˚), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном и телемодулях
|Система из трех модулей, 64 (1/1,73″) + 13 + 5 Мп, ƒ/1,9 (ЭФР 26 мм) + ƒ/2,4 (123˚) + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка
|Система из трех модулей, 108 (1/1,33″) + 13 + 5 Мп, ƒ/1,7 (ЭФР 26 мм) + ƒ/2,4 (123˚) + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация в основном модуле
|Система из четырех модулей, 48 (1/2″) + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,79 (6P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,2 (сверхширокоугольный 120°) + ƒ/2,4 (макро 2-10 см) +ƒ/2,4 (датчик глубины), фазовый автофокус, светодиодная вспышка,
|Система из четырех модулей, 64 (1/1.72″) + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 (ЭФР 26 мм) + ƒ/2,2 (сверхширокоугольный 120°) + ƒ/2,4 (макро 2-10 см) +ƒ/2,4 (датчик глубины), фазовый автофокус, светодиодная вспышка
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, ƒ/2,0
|Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, 1/3.4″, ƒ/2,0, 27 мм
|В каплевидном вырезе: 16 Мп, ƒ/2,25 aperture, 5P
|Врезанный в экран одинарный модуль: 16 Мп, 1/3.06″, ƒ/2,5, 25 мм
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, встроенный под экран
|Есть, встроенный в боковую грань
|Есть, встроенный под экран
|Есть, встроенный в боковую грань
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C
|USB 2.0 Gen 1 Type-C + 3,5 мм
|Аккумулятор
|4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (100% за 65 минут) и беспроводной до 10 Вт
|4780 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 50 Вт (100% за 50 минут), беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт
|5000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 5 Вт
|4160 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 20 Вт
|4820 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт
|Стереодинамики
|Есть, с поддержкой звука 24 бит/192 кГц
|Нет
|Есть, с поддержкой звука 24 бит/192 кГц
|Габариты
|162,6х74,8х8,96 мм
|162,6х74,8х8,96 мм
|165,1×76,4×9,3 мм
|165,1×76,4x 9,3 мм
|163,91х74,77х7,98 мм
|165,3×76,8×9 мм
|Масса
|208 г
|208 г
|216 г
|218 г
|192 г
|214,5 г
|Защита
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 12 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 12 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 12 + технология Game Turbo 3.0
|Цвета корпуса
|Peach, Green и Black
|Pearl White и Starry Blue
|Cosmic Black, Lunar Silver
|Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue
|Cosmic Grey, Dream White, Aurora Blue
|Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach
Европейские цены:
- Mi 10T — €499 и €549 за версии 6/128 ГБ и 8/128 ГБ соответственно.
- Mi 10T Pro — €599 и €649 за версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.
- Mi 10T Lite — €279 (первая партия по сниженной цене €249) и €329 за версии 6/64ГБ и 6/128 ГБ соответственно.
Цены и сроки выхода Xiaomi Mi 10T в Украине пока не сообщаются.