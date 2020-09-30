Xiaomi анонсировала Mi 10T Lite c 120-Гц экраном и Snapdragon 750G за €279, а также Mi 10T и Mi 10T Pro с 144-Гц экранами и Snapdragon 865 — за €499 и €599

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30 сентября за несколько часов до крупной презентации новинок Google компания Xiaomi, как и планировала, провела свой ивент, представив линейку смартфонов Xiaomi Mi 10T для международного рынка. Практически все подробности утекли в сеть за две недели до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги. Если вкратце, все подтвердилось, включая данные о ценах.

Линейка представлена тремя моделями — Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. По сути, новые модели — это обновление Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G, вышедших в начале года. Новинки получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики.

Mi 10T и Mi 10T Pro

Если говорить о дизайне, старшие модели Mi 10T и Mi 10T Pro отличаются прямоугольным блоком камеры на задней панели с главным модулем переростком, который по размеру как все вспомогательные вместе взятые. В Mi 10T/Mi 10T Pro по-прежнему используются экраны с отверстием, но не изогнутые, как у Mi 10/Mi 10 Pro, а плоские. Модели Mi 10T и Mi 10T Pro между собой очень схожи, а отличия в паре нюансов, которые для многих могут быть некритичными.

Mi 10T Lite

В то же время Mi 10T Lite выполнена в совершенно другом дизайне и играет уже в другом сегменте. Как и ожидалось, Mi 10T Lite стал первым смартфоном на базе недавно представленной SoC Snapdragon 750G.

Подробные технические спецификации Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице. Также для сравнения добавили предыдущие модели Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G.