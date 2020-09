Официально: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite представят 30 сентября

Поток новостей о линейке смартфонов Xiaomi Mi 10T указывал на приближение выхода новинок, но точная дата до этого момента оставалась предметом многочисленных предположений и домыслов. И вот сейчас Xiaomi назвала точную дату ивента, опубликовав соответствующий тизер. Онлайн-мероприятие пройдет ровно через неделю, 30 сентября.

Трансляция начнется в 15:00 по киевскому времени. Mi 10T — это расширение нынешней основной линейки производителя, представленной шестью моделями: международными Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G + китайскими Mi 10 Youth Edition и Mi 10 Ultra. Как ожидается, Xiaomi представит в рамках серии три модели — базовую Mi 10T, продвинутую Mi 10T Pro и упрощенную Mi 10T Lite с более доступной ценой. По сути, это будет обновление Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G, вышедших в начале года.

По предварительным данным, Mi 10T Pro получит SoC Snapdragon 865, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп (в паре со сверхшириком на 20 Мп и телевиком на 12 Мп), 144-герцевый экран диагональю 6,67 дюйма с поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения AdaptiveSync и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Младшая модель будет отличаться меньшим объемом ОЗУ — 6 ГБ против 8 ГБ у Pro, 64-мегапиксельной основной камерой и, вероятно, менее качественным дисплеем. В Германии базовой версии Mi 10T приписывают стоимость €499, а продвинутой Mi 10T Pro — €599.

Что же касается удешевленной модели Mi 10T Lite, о ней пока почти ничего неизвестно, за исключением цены — €330. Предположительно, Mi 10T Lite станет первым смартфоном на базе новенькой SoC Snapdragon 750G.

What if you can double, triple, or even quadruple the fun? #PowerYourCreativity with #Mi10TSeries launching on September 30th. pic.twitter.com/tczPOrBD9A

— Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2020