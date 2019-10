Xiaomi Mi CC9 Pro не станет первым смартфоном с камерой на 108 Мп, его копия Xiaomi Mi Note 10 на Snapdragon 855 выйдет раньше

Ровно через неделю, 5 ноября, состоится следующая большая презентация Xiaomi, центральное место в которой отведено народному камерофону Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой и 5-кратным оптическим зумом. До этого момента считалось, что именно Xiaomi Mi CC9 Pro станет первым смартфоном на рынке с подобной камерой разрешением свыше 100 Мп. Но сейчас Xiaomi официально подтвердила, что первым смартфоном с такой камерой будет модель Xiaomi Mi Note 10.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL

