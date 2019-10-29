Xiaomi Mi CC9 Pro не станет первым смартфоном с камерой на 108 Мп, его копия Xiaomi Mi Note 10 на Snapdragon 855 выйдет раньше





Ровно через неделю, 5 ноября, состоится следующая большая презентация Xiaomi, центральное место в которой отведено народному камерофону Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой и 5-кратным оптическим зумом. До этого момента считалось, что именно Xiaomi Mi CC9 Pro станет первым смартфоном на рынке с подобной камерой разрешением свыше 100 Мп. Но сейчас Xiaomi официально подтвердила, что первым смартфоном с такой камерой будет модель Xiaomi Mi Note 10.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) October 28, 2019

То есть, да, Xiaomi передумала хоронить серию Mi Note (последняя модель линейки Mi Note 3 вышла в 2017 году). Впрочем, сейчас все указывает на то, что о полноценном возрождении линейки Mi Note речь не идет, поскольку Mi Note 10 окажется переименованным Mi CC9 Pro на более производительной платформе. Предположительно, производитель применит тот же подход, что и с моделями Redmi K20 и Redmi K20 Pro, которые у нас известны как Mi 9T и Mi 9T Pro. То есть, Xiaomi Mi Note 10 получит флагманскую SoC Snapdragon 855 или 855+. Все остальные характеристики будут общими.

Говоря о пентакамере на 108 Мп, которая у Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi Note 10 будет одна на двоих, в серии свежих тизеров производитель опубликовал несколько новых примеров снимков и раскрыл подробности касательно конфигурации.

Примеры снимков еще раз показывают главный плюс такой камеры в смартфоне — возможность кадрировать картинку без потери качества.

Что касается конфигурации основной пентакамеры Xiaomi Mi CC9 Pro/Xiaomi Mi Note 10, сверху вниз: первый модуль в блоке — «телевик», обеспечивающий 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой зум, второй — 12-мегапиксельный «портретник» 50 мм с диафрагмой F/2,0, третий — основной на 108 Мп, соединенный с объективом с диафрагмой F/1,7 и оптической стабилизацией, четвертый — 20-Мп сверхширокоугольный объектив с углом обзора 117°, а пятый — предназначен для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 1,5 см.

Последний официальный рендер Xiaomi Mi CC9 Pro демонстрирует изогнутый по бокам дисплей. Что интересно, производитель называет его гиперболическим экраном. То есть, да, экраны-водопады больше не в моде. Очевидно, что это просто маркетинг, а по факту это обычный изогнутый дисплей.

Официальный дебют Xiaomi Mi Note 10 ожидается в ближайшие дни.