10 августа пройдет следующая крупная презентация Xiaomi — на ней ожидаются Mi Pad 5, Mi Mix 4 и MIUI 13

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Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что его ежегодное выступление запланировано на 10 августа — ранее эту же дату называли инсайдеры. Он также подтвердил, что частью пленарного доклада станут подробности о следующих смартфонах и планшетах.

Xiaomi не уточняет что именно покажут на презентации, но утечки указывают на готовящееся обновление Xiaomi Mi Pad 4, выпущенного 2018 году. По предварительным данным, в линейку Mi Pad 5 войдет три модели.

Первый за три года планшет Xiaomi может сопроводить долгожданный смартфон Mi Mix 4 (на заглавном изображении — любительский рендер) — летом 2020 года глава Xiaomi подтвердил, что разработка новых смартфонов Mi Mix приостановлена и серия вернется, когда придет время. В начале года, когда все ждали Mi Mix 4, компания Xiaomi представила Mi Mix Fold — свой первый смартфон со сгибаемым экраном.

Накануне в сети появились предполагаемые изображения Mi Mix 4 — с подэкранной камерой (выше в галерее). Но их подлинность пока остается под вопросом. Еще в 2020 году Xiaomi тизерила третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах.

На презентации 10 августа Xiaomi также может рассказать первые детали о следующем крупном обновлении фирменной оболочки MIUI 13.