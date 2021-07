ZTE представила смартфон Axon 30 5G — с подэкранной камерой второго поколения, Snapdragon 870 и зарядкой на 55 Вт

В прошлом году ZTE отличилась смартфоном Axon 20 5G — он стал первым в мире со скрытой под экраном фронтальной камерой, но снимала она плохо. И вот сейчас прошлогодний Axon 20 5G получил преемника Axon 30 5G — с улучшенными техническими характеристиками и подэкранной камерой второго поколения.

Начнем с улучшенных характеристик. Axon 30 5G оснащается SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G и 10-разрядым экраном AMOLED диагональю 6,92 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели находится квадрокамера — с главным модулем на 64 Мп, 8-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом 120°, 5-мегапиксельным макро-модулем и дополнительным сенсором для оценки глубины сцены. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4200 мА·ч, и есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 55 Вт. Устройство предлагается в нескольких версиях с 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 флэш-памяти UFS 3.1.

Теперь самое интересное улучшение — второе поколение подэкранной камеры. Технология подразумевает использование специальных прозрачных материалов в области экрана над камерой. Эти материалы появились относительно недавно и до сих пор уступали по качеству имеющимся технология отображения. ZTE заявляет, что в Axon 30 плотность пикселей в этой области увеличена вдвое — с 200 до 400 пикселей на дюйм. Это должно устранить перфорацию в экране, которая наблюдалась в оригинальной модели.

ZTE также заявляет, что улучшила саму подэкранную камеру.

Тесты Axon 20 показали, что несмотря на приличное разрешение — в камере установлен сенсор разрешением 32 Мп — даже при дневном свете камера смартфона снимает очень плохо, замыливая объекты и теряя все детали. По качеству эта камера, которая само по себе являлась существенным достижением, сильно уступала обычным фронтальным камерам.

Судя по живым фото новинки и примерам снимков, опубликованных известным инсайдером Ice Universe, в Axon 30 5G ситуация заметно улучшилась.

Но для окончательных выводов, конечно же, стоит дождаться полноценных обзоров. И здесь явно не стоит питать избыточных иллюзий — фотография выше была получена на открытом воздухе при большом количестве света, а в ответ на предложение пользователя Twitter опробовать камеру в более сложных условиях Ice Universe заявил, что «производительность никудышная».

Другое фото Axon 30 5G от Ice Universe убеждает, что камера под дисплеем достаточно заметна, когда экран выключен, хотя это уже не имеет большого значения.

#ZteAxon30 But the camera is not completely invisible. When the screen is off, you can see it, just like we can see the fingerprint sensor under the sun. pic.twitter.com/sNNvReVf3p

