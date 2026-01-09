Xiaomi обновила электроседан SU7: до 902 км хода, зарядка 670 км за 15 минут

Xiaomi в очередной раз демонстрирует, насколько быстро развивается рынок электромобилей. Компания открыла предзаказ на обновленную версию электроседана SU7, которая получила заметные технические изменения. Полноценный запуск модели запланирован на апрель 2026 года, но оставить заявку можно уже сейчас.

Самые важные изменения коснулись силовой установки. Все версии Xiaomi SU7 теперь оснащаются новыми электромоторами V6s Plus. Мощность Standard и Pro выросла с 299 до 320 л.с., а флагманский SU7 Max теперь выдает 690 л.с.

Электрическую архитектуру также существенно обновили. Версии Standard и Pro перешли с 400-вольтовой системы на платформу 752 В, что значительно ускорило зарядку. SU7 Max получил еще более мощную 897-вольтовую систему и способен пополнить запас хода на 670 км всего за 15 минут.

По запасу хода лидирует версия Pro, она обеспечивает 902 км автономности по циклу CLTC. Standard проезжает до 720 км, а SU7 Max — 835 км благодаря большей батарее.

Чтобы справиться с увеличенной мощностью, Xiaomi установила более широкие задние шины — 265 мм. Кроме того, версия Pro теперь получила двухкамерную пневмоподвеску, которая ранее была доступна только для Max.

Серьезно подтянули и оснащение. Теперь LiDAR входит в стандартную комплектацию всех версий Xiaomi SU7, тогда как ранее этот сенсор был доступен только в более дорогих модификациях. Вычислительная платформа автомобиля обеспечивает 700 TOPS производительности, что гарантирует стабильную работу системы помощи водителю Xiaomi HAD. Количество подушек безопасности увеличили с 7 до 9, а замки дверей получили отдельную резервную систему питания для аварийных ситуаций.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Внешне седан претерпел легкие изменения: обновили форму передней решетки и добавили новый цвет Capri Blue. В салоне появился вариант отделки Dark Black, а руль и дверные карты стали более приятными на ощупь. Дополнительно Xiaomi усилила двери более прочной сталью и установила более эффективные передние тормоза.

Цены выросли по сравнению с предыдущей версией. Базовый Xiaomi SU7 Standard оценили примерно в €28 тыс. (229 900 юаней). Версия Pro стоит около €31,7 тыс. (259 900 юаней), а топовый SU7 Max — около €37,8 тыс. (309 900 юаней). Подорожание составляет от €1200 до €1700 в зависимости от комплектации. В то же время Xiaomi отмечает, что до официального старта продаж цены могут скорректировать. Покупатели, которые ранее зарезервировали старую версию SU7, но еще не получили авто, могут перейти на новую модель до 10 января без потери налоговых льгот.

Источник: arenaev