Xiaomi тестує довшу SU7: невелике збільшення, але значно комфортніший салон

Після успішного старту з першими двома моделями — седаном Xiaomi SU7 та кросовером Xiaomi YU7 — компанія вже готує наступний крок. На дорогах у Китаї помітили замасковані прототипи подовженої версії електроседана, яка зберегла витончений силует стандартної версії SU7, але з важливою відмінністю — збільшеною довжиною. Додатковий простір припадає на зону за центральною стійкою, що однозначно вказує на фокус на комфорт пасажирів другого ряду.

Потенційні зміни Xiaomi SU7 L

Базова версія Xiaomi SU7 вже належить до великих седанів. Довжина авто складає 4997 мм, а колісна база — 3000 мм. Оцінки за фото свідчать, що нова версія може вирости до 5200 мм у довжину, а колісна база збільшиться ще на 80-150 мм. У автомобільному дизайні це серйозне збільшення, яке напряму означає більше місця для ніг пасажирів ззаду.

Подовження суттєво змінює характер машини. Якщо звичайний SU7 просувається як високопродуктивний електрокар для водія, то збільшена модифікація орієнтована на сегмент бізнес-класу, де цінується комфорт у другому ряду. Аналітики вже проводять паралелі з Porsche Panamera Executive, яка створена саме для клієнтів, що найчастіше користуються послугами водія.

За попередніми даними, Xiaomi SU7 L (назва неофіційна) може отримати ширші та комфортніші задні крісла, окремі екрани для розваг, а також додаткові опції на кшталт невеликого холодильника. Це перетворить задній ряд у мобільний офіс або лаунж-зону.

Подовжений кузов і збільшена маса вимагають змін не лише в дизайні. Інженерам доведеться переналаштувати підвіску, щоб зберегти баланс між комфортом і керованістю. Водночас очікується, що новинка збереже 800-вольтову архітектуру, яка забезпечує швидке заряджання, а також сучасні інтелектуальні системи допомоги водію, вже відомі з SU7.

Поява цього прототипу підтверджує, що автомобільні амбіції Xiaomi не обмежуються двома моделями. За даними інсайдерів, компанія паралельно випробовує кілька нових електромобілів, серед яких — GT-версія кросовера YU7 із підвищеними динамічними характеристиками.

Наразі подовжений седан перебуває лише на ранньому етапі тестування й ховається під камуфляжем. Xiaomi не розкриває ані офіційної назви, ані точних характеристик, ані строків виходу. Проте аналітики вважають, що прем’єра на ринку може відбутися вже на початку 2026 року.

Ціна та конкуренти

Офіційних деталей щодо ціни немає, але ринкові джерела прогнозують вартість понад 400 тис. юанів (€47,6 тис.). Це дозволить SU7 L зайняти проміжну позицію між локальними конкурентами, такими як BYD Han (від €33,3 тис.), та імпортними преміум-моделями, зокрема Tesla Model S (від €81,6 тис у Китаї).

Джерело: arenaev

