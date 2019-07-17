Xiaomi предлагает ограниченную версию Redmi K20 Pro Signature Edition в золоте и бриллиантах, «всего» за $7000





На сегодняшний день есть немало компаний, которые занимаются выпуском специальных версий флагманских смартфонов, украшенных драгоценными металлами, камнями, кожей и так далее. Caviar и Gresso — лишь первые, что приходят на ум, продукты обеих ранее неоднократно мелькали в новостной ленте нашего сайта (из недавних — Samsung Galaxy Fold в стилистике «Игры престолов» за $8000). Кроме того, нередко производители сами выпускают ограниченные издания флагманских моделей, выделяющихся оригинальным оформлением и космической стоимостью. Люксовыми смартфонами iPhone по несколько тысяч американских долларов уже давно никого не удивишь, чего не скажешь о герое заметки. Сегодня суббренд Redmi, который был создан специально для недорогих смартфонов, представил в Индии специальную версию флагманского смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Signature Edition за… впечатляющие ₹480 000, что эквивалентно $6 978.

Экстравагантная новинка сопроводила сегодняшний индийский анонс уже знакомых нам смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Корпус люксовой версии бюджетного флагмана (неплохо, да?) Xiaomi Redmi K20 Pro Signature Edition покрыт чистым золотом и даже украшен бриллиантами. Драгоценными камнями выложена буква K в правом нижнем углу. Собственно, на этом отличия от обычного Xiaomi Redmi K20 Pro заканчиваются. Технически Redmi K20 Pro Signature Edition в золоте и бриллиантах полностью повторяет обычный Redmi K20 Pro, стартующий в Китае с 2 499 юаней (~$362). У нас эта модель вскоре поступит в продажу под другим названием Xiaomi Mi 9T Pro.

Всего будет изготовлено 20 экземпляров Redmi K20 Pro Signature Edition. Сможет ли бренд Redmi реализовать всю партию — вопрос весьма любопытный. Как мы недавно узнали, даже у Apple с этим возникли трудности и «тысячи» золотых Apple Watch Edition за $17 000 так и не нашли своих покупателей.

Источник: Gizmochina