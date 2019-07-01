Названы настоящие причины ухода Джони Айва из Apple (коротко: его «подавил» Тим Кук)





Пятничная новость об уходе Джони Айва из Apple, который создает собственную дизайнерскую компанию LoveFrom (Apple станет одним из ее основных клиентов), стала полной неожиданностью для общественности. Но вот сейчас подоспели журналистские отчеты, проливающие свет на закулисные подробности ухода одной из наиболее важных персон в Apple. И они указывают, что недавнее объявление об отставке — лишь формальность, тогда как эпоха Айва в Apple на самом деле закончилась задолго до этого и является прямым следствием смещения приоритетов от дизайна к управлению.

На днях издание Bloomberg в соответствующем материале рассказало, что Джони Айв фактически начал уходить после запуска Apple Watch в 2015 году. Здесь весьма уместно будет вспомнить старое интервью с журналом New Yorker, в котором Айв признался, что запуск этого продукта дался ему особенно тяжело, тогда он впервые почувствовал себя измотанным. В своем материале Bloomberg пишет, что именно этот момент стал переломным и Айв постепенно передавать обязанности коллегам. Он начал появляться в штаб-квартире Apple сначала два раза в неделю, затем — еще реже. Более того, порой он даже пропускал презентации новых продуктов Apple. Издание The Wall Street Journal в своем материале продолжает закулисный рассказ того, как компания, которая когда-то ставила дизайн на передний план, стала больше заботиться разного рода операционными вопросами. Именно это в конечном итоге привело к отставке человека, который фактически создал iPhone, MacBook и Apple Watch. Если коротко, Айв ушел из-за Тима Кука, которого больше заботят финансовые показатели, чем внешний вид продуктов компании. Мы выбрали главные тезисы из материала WSJ.

Джони Айв был «подавлен» Тимом Куком, который «не особо интересовался процессом разработки продуктов». Как отмечает The Verge, это хорошо объясняет, почему в демонстрационных залах Apple после презентаций Кук выглядит так словно впервые видит новые устройства живьем. Например, как на фото с новым Mac Pro вверху.

Чувство фрустрации у Айва только нарастало с назначением в совет директоров Apple новых управленцев с опытом работы в тех областях, что не имели ни малейшего отношения к основному бизнесу Apple.

Apple будет платить фирме Джони Айва «миллионы долларов в год», чтобы тот продолжал участвовать в разработке продуктов компании.

У Джони Айв были разногласия с некоторыми топ-менеджерами компании в части стратегии позиционирования Apple Watch. В частности, он настаивал на то, чтобы Apple Watch продавались отдельно как модный аксессуар, а не как дополнение к iPhone. Устройство представляло собой достаточно компромиссный продукт. Согласно WSJ, в первый год Apple продала только четверть от изначально прогнозированных объемов, при этом «тысячи» золотых Apple Watch Edition за $17 000 так и не удалось продать.

Команда дизайнеров, работающая под руководством Айва, продолжает работу над очками AR, «которые обеспечат пользователям визуализацию сообщений и карт».

Инженеры обнаружили, что многострадальная беспроводная зарядка AirPower была больше похожа на «нагревательную плиту в комнате в общежитии и могла использоваться для разогрева пищи, но совершенно не годилась для равномерной зарядки нескольких устройств».

Источник: WSJ и The Verge