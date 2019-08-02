Xiaomi сократит и оптимизирует рекламу в оболочке MIUI





Пользовательский интерфейс Xiaomi MIUI в прошлом получал множество восторженных отзывов от потребителей. Но теперь в его сторону всё чаще раздаётся критика. Основной причиной этого является стратегия компании по размещению рекламы в MIUI.

Недавно компания заявила, что будет оптимизировать и отслеживать размещение рекламы на платформе MIUI. Тем самым, Xiaomi подтвердила, что она не намерена отказываться от дальнейшего размещения рекламы в своей оболочке на смартфонах пользователей, даже несмотря на то, что это вызывает гнев пользователей.

Теперь же директор по продуктам Xiaomi и руководитель разработки MIUI рассказал, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе (но не уберёт её полностью) как можно скорее и улучшит стабильность системы. Ранее компания заявляла, что на развёртывание этих новых изменений в MIUI уйдёт около 3 месяцев. Но теперь, похоже, Xiaomi решила ускорить процесс.

Генеральный директор и соучредитель Xiaomi также заявил, что наряду с сокращением количества рекламы в пользовательском интерфейсе, компания также удалит неуместную рекламу, которая портит впечатления пользователей. Компания также собирается внедрить простой переключатель в системных настройках MIUI для отключения рекламы. Китайская компания также заявила, что планирует использовать алгоритмы, которые помогут улучшить показатель охвата рекламой. Также алгоритмы позволят сделать так, чтобы реклама, которую видят пользователи, соответствовала их интересам.

Несмотря на то, что большую часть своего дохода Xiaomi получает от продажи смартфонов, сегмент программного обеспечения и интернет-сервисов компании демонстрирует заметный рост. Если в прошлом году это направление приносило 9,1% от общего дохода, то теперь уже 9,7%. И сюда нужно добавить рост совокупного дохода. Так что размещение рекламы в пользовательском интерфейсе тоже вносит свой вклад в финансовое благополучие компании.

Источник: gizmochina