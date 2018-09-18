Xiaomi стала размещать рекламу непосредственно в настройках некоторых смартфонов

Последние несколько дней в нескольких ветках форума Reddit идет оживленная дискуссия на тему существенно возросшего количества рекламы в последних версиях фирменной графической оболочки MIUI, под управлением которой работает большинство смартфонов Xiaomi. Пользователь под ником u/chootingfeng, который является владельцем моделей Xiaomi Mi Max 2 и Xiaomi Mi Note LTE, пишет, что после обновления прошивки MIUI до версии 8.9.13, рекламы не только стало больше, но она появилась даже в меню настроек смартфона. В доказательство своих слов он привел скриншот раздела настроек с рекламным предложением.

В том, что прошивка MIUI и фирменные приложения вроде Mi Browser, Mi File Manager и Mi Music содержат встроенную рекламу, нет ничего нового. Собственно, за показ рекламы в MIUI отвечает программная платформа MSA. Вот только ранее показ рекламы был ограничена редко используемыми стандартными приложениями, так что особо сильно эта функциональность не досаждала.

Судя по всему, разработчики решили внести изменения и расширить сферу влияния MSA, включив в нее настройки. Это понятно, что продавая устройства практически по себестоимости производитель не упускает лишней возможности заработать на той же рекламе. Но очевидно, что этот шаг побудит многих поклонников MIUI посмотреть в сторону альтернативных версий прошивок. Хотя не исключено, что в будущем Xiaomi вернет все как было.

Источник: BGR и reddit (1 и 2)