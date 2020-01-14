Xiaomi запатентовала новый дизайн смартфона с обволакивающим дисплеем, похожий на Mi Mix Alpha





Согласно имеющейся информации, компания Xiaomi работает над очередным безрамочным смартфоном. Речь идёт об оснащении смартфона дисплеем, который почти полностью покрывает корпус устройства. Об этом можно судить по сведениям из патентной заявки.

Отметим, в прошлом году компания демонстрировала концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с дисплеем, буквально обволакивающим корпус устройства. В патентной заявке описывается похожее устройство, но всё же можно заметить несколько отличий в дизайне. В частности, блок камер расположен ближе к боковой грани, и ООН только с одной стороны соседствует с дисплеем. Фронтальная панель также отличается. Если в Xiaomi Mi Mix Alpha дисплей переходил на обе боковые грани, то в патенте – только на одну левую грань. В целом, устройство внешне напоминает книгу.

Учитывая эти изменения, можно предположить, что в данной патентной заявке описывается смартфон, который, вероятно, будет выпущен на массовом рынке. Xiaomi Mi Mix Alpha представляет собой концептуальное устройство и будет предлагаться только в ограниченном количестве. Чтобы сделать модели ещё более различающимися, производитель может использовать для изготовления корпуса различные материалы.

Пока нет информации о том, когда можно ожидать появление на рынке смартфона с дизайном, описанным в данной патентной заявке.

Источник: gizmochina