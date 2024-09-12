XRP стремительно взлетел на фоне запуска траста Grayscale. Дальше — еще дороже?

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Grayscale, компания, управляющая трастами на криптовалюты, объявила о запуске XRP Trust, что привело к росту этой монеты на 8%. Стоимость подскочила до $0.58, что все еще далеко от исторического максимума, который составлял $3.84 в 2018 году, до начала юридических действий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Новый закрытый фонд предоставит аккредитованным инвесторам прямую возможность инвестировать в XRP.

Grayscale уже предлагал XRP Trust, но был вынужден распустить его в 2021 году после того, как SEC подала иск против Ripple Также известна как Ripple Labs. Это компания, занимающаяся технологией блокчейна и разработала XRP Ledger. в 2020 году, обвинив компанию в продаже XRP как незарегистрированных ценных бумаг.

«Мы считаем, что Grayscale XRP Trust предоставляет инвесторам возможность получить доступ к протоколу с реальным использованием,» — заявила глава отдела продуктов и исследований Grayscale Райан Шариф-Аскари. «XRP может потенциально изменить традиционную финансовую инфраструктуру благодаря возможности осуществлять международные платежи за считанные секунды.»

XRP Trust будет работать по аналогии с другими одноактивными инвестиционными фондами Grayscale.

Несмотря на эту положительную для Ripple новость о XRP, в августе текущего года федеральный суд обязал компанию выплатить $125 млн после того, как в 2023 году было признано, что Ripple нарушила федеральные законы о ценных бумагах при прямой продаже XRP институциональным клиентам. Это значительно меньшая сумма, чем первоначальные требования SEC в $2 млрд.

Что ждет XRP дальше?

Новый XRP Trust от Grayscale может стать важным шагом к институционализации XRP, что потенциально проложит путь к запуску ETF Инвестиционный фонд, который торгуется на бирже, как акции. Простыми словами, это вид финансового инструмента, позволяющий инвестировать сразу в целый набор активов (акции, облигации, криптовалюты и т.д.), покупая один фонд, а не каждый актив по отдельности.. Это (очень вероятно) привлечет больше внимания со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов, которые ждали больше регулируемых инвестиционных возможностей на рынке криптовалют.

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Кроме того, республиканцы из Конгресса США начали расследование в отношении председателя SEC Гэри Генслера из-за подозрений в политической ангажированности при найме работников на руководящие должности. Генслера обвиняют в назначении доктора Хаосяна Чжу на должность директора по торговле и рынкам SEC из-за его политической идеологии, что может нарушать Закон о реформе государственной службы 1978 года. Генслера обязали предоставить соответствующие документы до 24 сентября 2024 года.

В августовском интервью бывший директор Ripple Шон Макбрайд намекнул, что администрация Джо Байдена, во главе с Гэри Генслером и Элизабет Уоррен, могла умышленно подавлять цену XRP.

Поэтому дальнейшее продвижение Grayscale XRP Trust и его потенциальная конверсия в ETF, а также будущее решение в отношении председателя SEC, очевидно, будут иметь серьезное влияние на стоимость XRP.

Источник: Youtube, Grayscale Investments, House Judiciary Committee Republicans

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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