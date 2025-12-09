"Я начал заниматься трейдингом в 9 лет, а сейчас наш ежедневный оборот $1 млрд", - 22-летний основатель GoQuant

Денис Дариотис, молодой миллиардер, основатель и CEO компании GoQuant, которая специализируется на программном обеспечении для трейдинга, откровенно рассказал о себе и своем пути от криптотрейдера до создания стартапа с оборотом в $1 млрд в день в свои подростковые годы.

В интервью криптопорталу CoinDesk 22-летний Дариотис вспоминает, как говорил учителям, что ему нужно выйти с урока на 10 минут, чтобы проверить свой инвестиционный портфель. Но когда учитель захотел увидеть, что именно он торгует на ноутбуке, Денис просто закрыл крышку и сказал: «Нет, это личное». Дариотис еще в детстве понял связь между зелеными и красными тикерами в утреннем шоу CNBC и деньгами в его копилке. Первую трейдинг-сделку он заключил в 9-летнем возрасте.

Следующим шагом для него стало изучение программирования — где-то в 11-12 лет. В 13 лет он понял, что тратит слишком много времени на просмотр огромных массивов данных, и что можно автоматизировать этот процесс. Не зная ранее ничего о количественном криптотрейдинге, Дариотис начал бектестить стратегии и изучать портфельную теорию, оптимизацию, риск-менеджмент и вообще погружаться во все мелочи, которые определяют работу квантовых рынков.

В 15 лет он фактически лицензировал свои стратегии и начал консультировать крупный канадский банк, который стал его первым ключевым клиентом. За этим последовали другие менеджеры инвестиционных фондов. На конференции по трейдингу и data science в Нью-Йорке один крупный хеджфонд даже попытался нанять его на месте и был очень удивлен, узнав о 15-летнем возрасте Дениса.

Тогда же Дариотис начал интересоваться криптовалютами. Первым инсайтом стало то, насколько этим рынкам не хватает институциональной инфраструктуры. Ликвидность была слишком фрагментированной между CEX, DEX и OTC-площадками. Применив свой дата-тулсет в криптотрейдинге, он обнаружил существенные задержки в способе обновления ордербуков на разных биржах. Он понял, что лучший путь — построить полноценный инфраструктурный стек самостоятельно.

«Мы хотим быть в центре того, как движется стоимость. Мы скорее технологический провайдер, чем финансовый посредник, в момент, когда все постепенно становится рынком: маркетплейсы прогнозов, токенизация активов. Все становится торгуемым, поэтому возникает потребность в платформе, которая все соединит и будет делать это эффективно», — говорит Дариотис. .

В январе 2025 года GoQuant привлекла $3 млн в пре-сид раунде и еще $4 млн в сид-раунде под руководством GSR. Сегодня компания обрабатывает более $1 млрд торгового объема в день и имеет около 80 сотрудников в США, Европе, Индии, на Филиппинах и в Марокко. Среди новых продуктов — представленный в прошлом месяце институциональный даркпул GoDark и кредитная платформа GoCredit, в которой находится около полумиллиарда долларов запланированных криптокредитов.

