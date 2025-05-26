Игра на опережение: босс Zoom заменил сам себя на ИИ, его аватар ведет финансовые совещания

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Босс Zoom Эрик Юань сыграл на опережение в гонке между искусственным интеллектом и людьми, создав свой ИИ-аватар, который теперь вместо него посещает скучные финансовые совещания.

Аватар Юаня теперь появляется в начале ежеквартальных звонков о прибыли и зачитывает отчет перед инвесторами, тогда как позже к разговору присоединяется уже реальный босс Zoom.

Юань говорит, что создал свою цифровую личность благодаря Zoom Clips — инструменту в сервисе Zoom, который позволяет записывать видео и обмениваться ими удобным и асинхронным способом. Кажется, что это не столько прямой способ что-то упростить в работе, а скорее оригинальная реклама продукта.

«Я горжусь тем, что являюсь одним из первых генеральных директоров, которые использовали аватар во время телефонного отчета о прибыли», — сказал Юань (а вернее его аватар) через TechCrunch. «Это лишь один из примеров того, как Zoom расширяет границы коммуникации и сотрудничества. В то же время мы знаем, что доверие и безопасность важны. Мы серьезно относимся к контенту, созданному ИИ, и внедрили надежные меры безопасности для предотвращения неправомерного использования, защиты личности пользователей и обеспечения ответственного использования аватаров».

Сам Юань давно утверждает, что «цифровые двойники» в конце концов смогут выполнять до 90% офисных задач, однако не был новатором в направлении «цифровизации себя». Еще раньше свой аватар для встреч представил гендиректор шведской финтех-компании Klarna, которая предоставляет финансовые услуги в интернете (платежи для интернет-магазинов и т.д.), Себастиан Семятковский — в 83-секундном видео с отчетом о финансовых результатах первого квартала 2025 года.

Собственно Klarna имеет очень амбициозные планы на ИИ и уже объявила о частичном сокращении штата в пользу технологии. Однако, следует отметить, что за этим оптимизмом кроются финансовые проблемы, поскольку компания имела вдвое большие убытки в последнем квартале, чем год назад. Поэтому здесь искусственный интеллект скорее выступает спасательным кругом, чем трендом.

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Из других ИИ-новаций в компании: чат-бот для обслуживания клиентов на базе OpenAI, который заменил около 700 должностей и может сэкономить до $40 млн ежегодно, а также инструменты Midjourney и DALL-E вместо расходов на маркетинг. При этом 87% сотрудников Klarna используют искусственный интеллект ежедневно.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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