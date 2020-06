Японский суперкомпьютер Fugaku на базе процессоров ARM занял первую строчку рейтинга производительности Top500

Японский суперкомпьютер Fugaku возглавил рейтинг самых производительных суперкомпьютеров Top500. Он расположен в Кобе и является совместной разработкой Riken и Fujitsu. Система выполнена на базе 48-ядерных систем-на-чипе Fujitsu A64FX. Отмечается, что впервые суперкомпьютер на базе процессоров ARM возглавил список Top500.

Суперкомпьютер Fugaku занял первую строчку рейтинга Top500 HPL с результатом 415,5 петафлопс, что в 2,8 раза больше результата ближайшего конкурента в лице IBM Summit. Fugaku также заняла первые места в других рейтингах, которые тестируют компьютеры с различными нагрузками, включая Graph 500, HPL-AI и HPCG. Ни один суперкомпьютер никогда ранее не возглавлял все четыре рейтинга одновременно.

Как правило, лидирующие позиции в рейтингах суперкомпьютеров занимают системы американского и китайского производства. Fugaku стал первым японским суперкомпьютером за 9 лет (со времени предшественника K Riken), возглавившим Top500. Всего в списке фигурирует 226 китайских суперкомпьютеров, 114 – из США и 30 – из Японии. Системы из США обеспечивают наибольшую совокупную производительность с результатом 644 петафлопс.

