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Японский суперкомпьютер Fugaku на базе процессоров ARM занял первую строчку рейтинга производительности Top500

Японский суперкомпьютер Fugaku на базе процессоров ARM занял первую строчку рейтинга производительности Top500

Японский суперкомпьютер Fugaku на базе процессоров ARM занял первую строчку рейтинга производительности Top500


Японский суперкомпьютер Fugaku возглавил рейтинг самых производительных суперкомпьютеров Top500. Он расположен в Кобе и является совместной разработкой Riken и Fujitsu. Система выполнена на базе 48-ядерных систем-на-чипе Fujitsu A64FX. Отмечается, что впервые суперкомпьютер на базе процессоров ARM возглавил список Top500.

Суперкомпьютер Fugaku занял первую строчку рейтинга Top500 HPL с результатом 415,5 петафлопс, что в 2,8 раза больше результата ближайшего конкурента в лице IBM Summit. Fugaku также заняла первые места в других рейтингах, которые тестируют компьютеры с различными нагрузками, включая Graph 500, HPL-AI и HPCG. Ни один суперкомпьютер никогда ранее не возглавлял все четыре рейтинга одновременно.

Как правило, лидирующие позиции в рейтингах суперкомпьютеров занимают системы американского и китайского производства. Fugaku стал первым японским суперкомпьютером за 9 лет (со времени предшественника K Riken), возглавившим Top500. Всего в списке фигурирует 226 китайских суперкомпьютеров, 114 – из США и 30 – из Японии. Системы из США обеспечивают наибольшую совокупную производительность с результатом 644 петафлопс.

Суперкомпьютер Fugaku начнёт полномасштабную работу в следующем финансовом году. До сих пор он использовался на экспериментальной основе для исследования COVID-19, включая диагностику, моделирование распространения вируса SARS-CoV-2. Также он оценивал эффективность нового приложения отслеживания контактов с заболеванием в Японии.

Источник: The Verge

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