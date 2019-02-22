Японский космический зонд Hayabusa-2 совершил успешную посадку на астероид Ryugu и взял пробы грунта с его поверхности

Как сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), космический аппарат Hayabusa-2 достиг очередной цели своей миссии. Он совершил успешную посадку на астероид Ryugu, расположенный на расстоянии около 320 млн км от Земли, и взял пробы грунта с его поверхности.

Отметим, зонд Hayabusa-2 был запущен в космос 3 декабря 2014 года. Он прибыл к астероиду Ryugu в июне 2018 года и с тех пор занимался исследованием поверхности небесного тела. Осенью 2018 года на астероид дважды отправлялись спускаемые модули, которые сделали снимки с поверхности астероида и занимались исследованиями состава грунта на поверхности. Все собранные сведения были переданы на орбитальный аппарат.

А теперь успешную посадку на Ryugu совершил и сам зонд Hayabusa-2. Для этого пришлось активировать двигатель и начать процедуру снижения. Затем зонд выпустил в астероид небольшой снаряд, который поднял вверх пыль и осколки с поверхности космического тела. Эти фрагменты были захвачены и отправлены в специальную камеру внутри зонда. В дальнейшем собранные образцы планируется доставить на Землю для их тщательного изучения. Однако пока нельзя сказать, сколько весят собранные материалы.

Отметим, сбор образцов грунта с астероидов является чрезвычайно трудной задачей. Из-за микрогравитации даже незначительные воздействия, такие как давление солнечного излучения или любых газов, исходящих от космического корабля, могут оказать большое влияние и оттолкнуть зонд или поднятую пыль от курса. Потому требуется высокая точность всех действий. Чтобы убедиться, что захват образцов пройдёт идеально, было предпринято несколько тренировочных подлётов Hayabusa-2 к месту предполагаемого сбора образцов. В процессе запуска спускаемых модулей осенью 2018 года выяснилось, что поверхность является более твёрдой и каменистой, чем предполагали специалисты JAXA. Именно потому и было принято решение провести дополнительные тесты. В результате, фактический забор проб грунта был перенесён с октября 2018 года на февраль 2019 года.

Предполагается, что на протяжении нескольких ближайших месяцев зонд Hayabusa-2 совершит ещё один забор проб грунта. При помощи находящейся на борту небольшой пушки планируется совершить более мощный выстрел, чтобы обнажить более глубокие образцы породы. После этого аппарат должен будет совершить посадку в образовавшийся кратер для сбора новой порции грунта. Но окончательное решение относительно этой операции ещё не принято.

К концу нынешнего года Hayabusa-2 покинет астероид Ryugu и отправится к Земле, чтобы доставить собранные материалы для исследования в земных лабораториях. Предполагается, что эти образцы помогут пролить свет на химический состав пород астероидов, а также расскажут, какие материалы существовали на начальных этапах формирования Солнечной системы.

Источник: The Verge