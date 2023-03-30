Япония одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard – ранее это сделали Бразилия и Саудовская Аравия, предварительное согласие дала Британия

Японская Комиссия по справедливой торговле (JFTC) во вчерашнем пресс-релизе одобрила предложенное Microsoft поглощение Activision Blizzard за $68,7 млрд. Расследование JFTC завершено, члены комиссии «пришли к выводу, что сделка вряд ли приведет к существенному ограничению конкуренции в каких-либо конкретных областях торговли».

Решение JFTC знаменует еще одну региональную победу Microsoft, оно последовало за частичным одобрением сделки Управлением конкуренции и рынков Великобритании (CMA). Комиссия проинформировал Microsoft и Activision Blizzard о том, что приказ о препятствовании сделке издаваться не будет, тем самым завершив расследование.

Приобретение Microsoft Activision Blizzard было одобрено регулирующими органами Бразилии и Саудовской Аравии в 2022 году. Британский CMA на прошлой неделе дал предварительное одобрение и объявил о дальнейшем расследовании возможных нарушений конкуренции в секторе облачных игр. Позиция британского антимонопольного надзорного органа изменилась с февраля, когда он заявил, что предлагаемое приобретение может «навредить британским геймерам».

Microsoft также предстоит урегулировать вопрос с Европейским Союзом и США – Федеральная торговая комиссия (FTC) подала в суд на Microsoft в декабре 2022 года, чтобы заблокировать приобретение Activision Blizzard. Европейская комиссия перенесла крайний срок принятия решения по сделке с 25 апреля на 22 мая после того, как Microsoft предложила дополнительные аргументы.

Интересно, что Япония одобрила сделку на фоне обеспокоенности финансового комитета Сената по поводу «монополии» Sony на японском игровом рынке. Японское правительство упрекают в соучастии и бездействии, что «позволило Sony участвовать в вопиющих антиконкурентных действиях посредством эксклюзивных сделок и выплат издателям игр». Удивительно, что Nintendo при этом не была предметом дебатов.

Источник: TechPowerUp