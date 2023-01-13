Google и NVIDIA приняли сторону Sony, выразив регулятору США опасения относительно сделки Activision Blizzard с Microsoft

Компании Google и NVIDIA выразили Федеральной торговой комиссии США (FTC) обеспокоенность по поводу приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Тем самым компании присоединились к Sony, чтобы поднять вопросы по сделке, которую FTC пытается заблокировать через суд.

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Комиссия утверждала, что сделка будет препятствовать конкуренции в индустрии видеоигр, и назначила внутреннее судебное разбирательство на август. Любая компания может быть вызвана для дачи показаний в рамках судебного процесса FTC.

Google и Nvidia предоставили информацию, подтверждающую ключевое утверждение FTC, что Microsoft может получить несправедливое преимущество на рынке облачных сервисов, подписки и мобильных игр. Об этом сообщают осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность. Сообщается, что NVIDIA подчеркнула необходимость равного и открытого доступа к играм, но не выступила напрямую против приобретения.

Несмотря на то, что Microsoft пообещала выпускать будущие игры Call of Duty на конкурирующих платформах в течение как минимум 10 лет, а также вывести франшизу на консоли Nintendo, регуляторы опасаются, что после покупки компания может затруднить для конкурирующих платформ беспрепятственный доступ к самым популярным играм Activision.

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Представители Google и NVIDIA отказались комментировать эту информацию.

Источник: bloomberg