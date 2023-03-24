Британский регулятор поменял мнение о покупке Activision Blizzard – Microsoft скорее проиграет от эксклюзивности Call of Duty и других игр

Сегодня Управление конкуренции и рынков Великобритании (CMA) поделилось обновленной информацией о расследовании, связанном со сделкой Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд.

В свежем пресс-релизе CMA признает, что на рынке консолей не будет создана опасность для конкуренции, поскольку возможный выигрыш Microsoft от эксклюзивности Call of Duty для консолей Xbox, не будут стоить потери всего дохода, который приносят игры франшизы на платформе PlayStation (о чем и говорила Microsoft).

Это радикальный разворот по сравнению с мнением CMA в начале февраля – тогда управление полагало, что у Microsoft всё же будут причины добавить Call of Duty в список эксклюзивов для Xbox и это навредит игрокам.

В заявлении Мартина Коулмана, председателя отдела расследований CMA, говорится:

«Предварительные выводы были предназначены для того, чтобы … дать вовлеченным предприятиям и любым заинтересованным третьим сторонам возможность представить новые доказательства перед вынесением окончательного решения. Рассмотрев представленные дополнительные доказательства, мы пришли к предварительному выводу, что слияние не приведет к существенному ослаблению конкуренции в сфере консольных игровых услуг, поскольку затраты Microsoft на удержание Call of Duty от PlayStation перевесят любые выгоды от принятия таких мер. Сегодняшнее объявление не повлияло на наше предварительное мнение о том, что эта сделка вызывает опасения относительно рынка облачных игр. Наше расследование будет завершено к концу апреля».

Как указано в последней части заявления, обновленный подход к рынку консолей не влияет на соображения CMA в отношении рынка облачных игр. Вероятно, поэтому Microsoft сосредоточилась на заключении соглашений с конкурентами, чтобы несколько сторонних облачных игровых сервисов, таких как Nintendo, GeForce NOW, Boosteroid и Ubitus получили игры Xbox (включая игры Activision Blizzard в случае завершения покупки).

Решение CMA должно быть вынесено до 26 апреля, в то время как Европейский союз (который, по слухам, скорее одобрит сделку) может объявить свой вердикт до 22 мая. Расследование ведет и американский регулятор FTC, запросивший у Microsoft документацию по последним соглашением с конкурентами.

Источник: Wccftech