Microsoft заключила 10-летний контракт с Nintendo о публикации игр Xbox на платформе — ударение сделано на Call of Duty

Президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит обнародовал в Twitter новость о заключении десятилетнего соглашения с Nintendo. В соответствии с договором, в течение оговоренного срока на платформе будут выходить Call of Duty и другие игры Xbox. Руководитель компании декларирует готовность Microsoft и далее расширять доступность собственных игр на других платформах. Ранее Фил Спенсер, глава игрового подразделения компании, высказывал желание увидеть Call of Duty на Nintendo.

«Мы согласовали 10-летний контракт на игры Xbox для геймеров Nintendo. Это всего лишь часть нашего стремления предоставить игры для Xbox и игры Activision, включая Call of Duty, большему количеству игроков на большем количестве платформ».

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Шаг очевидно направлен на смягчение критики компании в связи со сделкой о приобретении Activision Blizzard, которая может существенно усилить ее положение на рынке игр и ослабить конкурентов Microsoft. Основной довод Sony против приобретения – возможная недоступность игр Activision на других платформах.

Учитывая пессимистические выводы британского регулятора и других участников процесса одобрения сделки, Microsoft делает всё возможное, чтобы она состоялась. Заключение подобного соглашения – ответственный долговременный шаг, призванный убедить скептиков в истинности декларируемых целей компании.