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Microsoft заключила 10-летний контракт с Nintendo о публикации игр Xbox на платформе — ударение сделано на Call of Duty

Microsoft заключила 10-летний контракт с Nintendo о публикации игр Xbox на платформе — ударение сделано на Call of Duty

Президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит обнародовал в Twitter новость о заключении десятилетнего соглашения с Nintendo. В соответствии с договором, в течение оговоренного срока на платформе будут выходить Call of Duty и другие игры Xbox. Руководитель компании декларирует готовность Microsoft и далее расширять доступность собственных игр на других платформах. Ранее Фил Спенсер, глава игрового подразделения компании, высказывал желание увидеть Call of Duty на Nintendo.

«Мы согласовали 10-летний контракт на игры Xbox для геймеров Nintendo. Это всего лишь часть нашего стремления предоставить игры для Xbox и игры Activision, включая Call of Duty, большему количеству игроков на большем количестве платформ».

Шаг очевидно направлен на смягчение критики компании в связи со сделкой о приобретении Activision Blizzard, которая может существенно усилить ее положение на рынке игр и ослабить конкурентов Microsoft. Основной довод Sony против приобретения – возможная недоступность игр Activision на других платформах.

Учитывая пессимистические выводы британского регулятора и других участников процесса одобрения сделки, Microsoft делает всё возможное, чтобы она состоялась. Заключение подобного соглашения – ответственный долговременный шаг, призванный убедить скептиков в истинности декларируемых целей компании.

Microsoft обещает как минимум 10 лет выпускать игры Call of Duty на Nintendo, если сделка с Activision Blizzard не будет сорвана


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