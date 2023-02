Microsoft заключила 10-летний контракт с Nintendo о публикации игр Xbox на платформе — ударение сделано на Call of Duty

Президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит обнародовал в Twitter новость о заключении десятилетнего соглашения с Nintendo. В соответствии с договором, в течение оговоренного срока на платформе будут выходить Call of Duty и другие игры Xbox. Руководитель компании декларирует готовность Microsoft и далее расширять доступность собственных игр на других платформах. Ранее Фил Спенсер, глава игрового подразделения компании, высказывал желание увидеть Call of Duty на Nintendo.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO

— Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023