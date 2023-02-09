Покупка Microsoft Activision Blizzard повредит игрокам – предварительный вывод британского регулятора. Окончательный вердикт объявят после 26 апреля.

Британский регулятор постановил, что сделка Microsoft по покупке издателя Activision Blizzard на сумму $68,7 млрд приведет к повышению цен для британских геймеров и снижению конкуренции.

Управление конкуренции и рынков (CMA) начало углубленное расследование в сентябре, после ряда опасений по поводу крупнейшего поглощения в истории технологических компаний. Регулятор считает, что сделка ослабит глобальное соперничество между консолями Xbox от Microsoft и PlayStation от Sony.

Расследование включало посещение объектов и слушания с участием руководителей компаний Microsoft и Activision, анализ более 3 млн внутренних документов обеих компаний, заказ независимого опроса британских геймеров и сбор доказательств от ряда других поставщиков игровых консолей, издателей игр и поставщиков облачных игровых услуг.

Регулятор установил, что Microsoft считала коммерчески выгодным сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса (или доступными в других сервисах на значительно худших условиях). На долю Microsoft уже приходится около 60-70% глобальных облачных игровых сервисов, а также она обладает другими важными преимуществами в облачных играх благодаря владению Xbox, ведущей операционной системой для ПК (Windows) и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming).

CMA предварительно установила, что покупка одного из самых важных мировых издателей игр укрепит эту сильную позицию и существенно снизит конкуренцию, с которой Microsoft в противном случае столкнется на рынке облачных игр в Великобритании. Это может изменить будущее игр, потенциально нанося вред британским геймерам, особенно тем, кто не может или не хочет покупать дорогую игровую консоль [Xbox] или игровой ПК.

Установлено, что небольшое количество ключевых игр, включая Call of Duty (CoD), флагманскую игру Activision, играют важную роль в развитии конкуренции между консолями. В предварительных выводах CMA отмечается, что стратегия покупки игровых студий и превращения их контента в эксклюзивы для платформ Microsoft использовалась компанией после нескольких предыдущих приобретений игровых студий.

«Наша задача – сделать так, чтобы британские геймеры не попали под перекрестный огонь глобальных сделок, которые со временем могут повредить конкуренции и привести к более высоким ценам, меньшему выбору или меньшему количеству инноваций, — сказал Мартин Коулман, председатель независимой группа экспертов, ведущих расследование. — Мы предварительно обнаружили, что это может иметь место здесь. Мы также сегодня отправили компаниям объяснение того, как могут быть решены наши проблемы, запросив их мнения и любые альтернативные предложения, которые они хотели бы представить»

Предложение Microsoft, сделанное Activision Blizzard, издателю World of Warcraft, Candy Crush и огромного количества других известных игр, затмевает ее предыдущую крупнейшую сделку – покупку LinkedIn за $26 млрд в 2016 году.

Покупка привела бы к тому, что Microsoft стала бы третьей по величине игровой компанией в мире по доходам после китайской Tencent и японской Sony, производителя игровых консолей PlayStation. Также это крупнейшая сделка в истории технологий, затмевающая $67 млрд, заплаченных Dell в 2015 году за покупку компании EMC, занимающейся хранением цифровых данных.

CMA примет ответы заинтересованных сторон касательно своих предварительных выводов до 1 марта 2023 года. Окончательный вердикт регулятора ожидается после 26 апреля 2023 года.

Источники: GOV.UK, The Guardian