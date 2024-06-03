Космический аппарат стоимостью в $300 млн запустили в 2010 году, однако миссия не смогла с первой попытки выйти на орбиту Венеры из-за отказа главного двигателя — «Акацуки» в течение пяти лет вращался вокруг Солнца, пока в конце концов не приблизился к планете.

Главная миссия «Акацуки» (также известного как Venus Climate Orbiter) — изучение климата Венеры, но в настоящее время она может прекратиться, поскольку JAXA сообщает о потере связи. Команда, согласно сообщению, прилагает усилия, чтобы ее восстановить — для этого нужно скорректировать ориентацию аппарата и повернуть антенну в сторону Земли.

«Акацуки», название которого в переводе с японского означает «рассвет», в целом выполнил свою миссию и в 2018 году перешел в расширенную фазу эксплуатации. Аппарат за это время пережил несколько сбоев, а в конце 2016 года пришлось отключить две из пяти его камер из-за непонятных колебаний мощности, чтобы избежать истощения энергосистемы.

В то же время за 14 лет работы (вместо ожидаемых 4,5) «Акацуки» сделал несколько важных открытий, в частности раскрыл подробности явления супер-вращения (когда атмосфера Венеры вращается гораздо быстрее, чем сама планета), а также обнаружил гравитационные волны и тепловые приливы, которые влияют на поверхность планеты, и предоставил инфракрасные изображения планеты.

Новые миссии, в том числе от NASA, Европейского космического агентства, Индии и частная Rocket Lab, могут отправиться на Венеру позже в этом десятилетии.