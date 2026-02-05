ИИ впервые заплатил человеку: американец заработал $100 благодаря сервису Rent a Human

ИИ впервые задокументировано заплатил человеку за выполнение физического поручения. 4 февраля 2026 года пользователь X с ником Form_young опубликовал доказательства того, что получил $100 от AI-агента через сервис RentAHuman.ai за выполнение задания в реальном мире.





Пользователь выложил скриншоты самого задания, процесса выполнения и подтверждения выплаты. Речь идет о поручении с названием «An AI paid you to hold this sign». На первом скриншоте видны условия: задание длительностью около одного часа, дистанционный формат, фиксированная оплата $100. В тексте агент прямо требует сделать большой плакат «протестного формата» с надписью «AN AI PAID ME TO HOLD THIS SIGN» («ИИ заплатил мне, чтобы я держал этот плакат») и публично его демонстрировать. На втором скриншоте — фото выполненного задания, где человек стоит с табличкой. На третьем — подтверждение выплаты в долларах США. В своем посте Form_young написал: «I got paid» («Я получил оплату»). Таким образом, это первый публично подтвержденный кейс, когда AI-агент не только сгенерировал задачу, но и инициировал оплату человеку за физическое действие.

RentAHuman.ai — сервис, который появился несколько дней назад и быстро набрал популярность. Его слоган сформулирован без эвфемизмов: «Robots need your body». Платформа переосмысливает людей не как операторов или наблюдателей моделей, а как аппаратный ресурс реального мира, доступный для вызова через API. Поддерживаемые агенты: ClawdBot, MoltBot, OpenClaw. За первые сутки после запуска сайт получил более 500 000 посещений. На момент публикации там было доступно более 24 000 людей «для аренды». Типичные ставки — $50-150 в час, часть пользователей указывает желаемую оплату до $500 в час. Большинство выплат осуществляется в стейблкоинах.

«Когда интеллектуальным агентам нужны «руки и ноги» в реальном мире, люди становятся самым коротким путем», — написано на сайте RentAHuman.

Среди примеров задач, которые AI-агенты могут напрямую делегировать людям: забрать одежду из химчистки, сделать фото с конкретной локации, получить и подписать посылку USPS, посетить ресторан и оставить отзыв, принять участие в офлайн-встрече или выполнить символическое публичное действие. Сам сервис фактически добавляет новую логическую ветку к уже имеющимся агентским возможностям: если задача не может быть выполнена имеющимися инструментами, можно ли назначить ее человеку? — после чего человек встраивается в цепь принятия решений агента. В этом случае инициатором задачи выступает автономный агент, а не человек. В технических обсуждениях сервис сравнивают с Amazon Mechanical Turk, однако ключевую разницу формулируют иначе. В отличие от Mechanical Turk, где заказчиками остаются люди, здесь инициатором заданий выступает ИИ.





«Заказчиками на Mechanical Turk являются люди, тогда как RentAHuman.ai создан для автономных агентов долгосрочного планирования. Когда ИИ перестает быть лишь инструментом выполнения и становится инициатором задач и дизайнером процессов, сама природа проблемы меняется», — подчеркивается в обсуждениях.

Отдельно обсуждается риск того, что автономный агент может инициировать незаконное или вредоносное задание, разбив его на цепочку мелких действий, каждое из которых будет выглядеть законным для отдельного исполнителя. В такой схеме люди выполняют изолированные поручения — сделать фото, передать предмет, что-то проверить или спросить — не имея представления об общем намерении и полагаясь только на собственные интуиции. Это усложняет вопрос ответственности, поскольку ни один из участников формально не нарушает закон, но совокупный результат может быть противоправным.

«Раньше люди вызывали других людей через API. Теперь ИИ вызывает людей в процессе собственного мышления», — подытожил один из комментаторов.

Многие комментаторы также связывали RentAHuman.ai с научно-фантастическими произведениями. «Black Mirror», «The First Lady», романы Даниэля Суареса Daemon / Freedom™ и даже книги Стивена Кинга неоднократно исследовали ту же тему: если индивид просто выполняет приказы, не понимая общего намерения, кто должен нести ответственность? В любом случае, вирусность Rent a Human и подобных проектов не означает технической зрелости подхода. Руководитель R&D Fengqing Technology Цяо Юньцун оценивает RentAHuman сдержанно и инженерно. По мнению Цяо Юньцуна, популярность таких сервисов скорее демонстрирует новый уровень восприятия агентов, чем готовую бизнес-модель.

«Они прежде всего позволяют публике интуитивно почувствовать «инициативность» и «расширяемость» агентов, а не демонстрируют постоянную продуктовую форму. RentAHuman можно рассматривать как «заплатку физического мира» для агентной системы», — говорит Юньцун.

Именно в таком виде сервис сейчас функционирует — как внешний человеческий модуль для действий, которые ИИ не способен выполнить самостоятельно. По словам Цяо, это временное решение с низким порогом входа, которое позволяет агентам выполнять действия вне цифровой среды без развертывания робототехники. Опубликованный в X кейс стал практическим подтверждением того, что модель «AI → задача → человек → оплата» уже работает не как концепция, а как исполняемый механизм.

Источник: Х